سامسونج تعتزم إنتاج خاتمها الذكي بكميات كبيرة

بدأت شركة سامسونج استعدادها لإطلاق منتجها الجديد جالاكسي رينج، وهو الخاتم الذكي الذي كشفت عنه حديثًا، والذي يتوقع إطلاقه في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

ومع اقتراب إطلاق منتجها الجديد، تخطط سامسونج لزيادة الإنتاج من أجل تلبية طلبات العملاء التي تأمل الشركة أن تكون مرتفعة.

ومن المقرر إطلاق الخاتم الذكي جالاكسي رينج خلال النصف الثاني من عام 2024، وقد بدأت سامسونج إنتاج أعداد كبيرة منه استعدادًا لعمليات الحجز الأولية التي ستبدأ في شهر أغسطس المقبل، ولتجنب أي نقص ممكن في الوحدات المتوفرة منه.

وزعم تقرير صدر عن موقع The Elec التقني الكوري أن سامسونج تخطط لإنتاج نحو 400 ألف وحدة من الخاتم الذكي مبدئيًا لتلبية الدفعة الأولى من طلبات المستهلكين.

ويعد هذا الرقم الأولي ضخمًا مقارنة بمبيعات الخواتم الذكية في السوق، فهو يشكل نصف ما باعته شركة Oura الرائدة في إنتاج الخواتم الذكية منذ أول خاتم ذكي أطلقته عام 2016 وحتى مارس 2022.

وفي حال استمر طلب الخاتم الذكي جالاكسي رينج على نحو متزايد، فمن المتوقع أن تتمكن سامسونج من مواكبة تلك الطلبات نظرًا إلى صغر حجم الخاتم، وتوفر أجزاء تصنيعه.

وكشفت سامسونج عن خاتمها مطلع العام الجاري، وعرضته للجمهور خلال مؤتمر MWC 2023 الشهر الماضي، إذ أفادت بأن الخاتم الذكي سيأتي بتسعة قياسات وثلاثة ألوان، كما سيتمتع ببطارية قوية يمكن أن تدوم حتى تسعة أيام، ويستطيع الخاتم التكامل مع هواتف سامسونج وساعاتها الذكية والعديد من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، لكنه لن يكون متوافقًا مع هواتف آيفون.