جوجل تعتزم إتاحة العثور على الأجهزة عند إيقاف تشغيلها

تعتزم شركة جوجل إضافة مزايا جديدة في نظام التشغيل أندرويد 15، ومنها إمكانية العثور على الأجهزة المفقودة حتى عند إيقاف تشغيلها.

ومن المقرر أن تتيح تلك الميزة في نظام أندرويد 15 العثور على الهاتف “المتوافق” حتى عندما يكون مغلقًا، إذ سيعمل النظام على تمكين الجهاز من تخزين إشارات البلوتوث المحوسبة سابقًا في ذاكرة وحدة تحكم البلوتوث.

ومع ذلك، فإن هناك بعض الأمور التي يجب الالتفات إليها مثل ضرورة توفر مكونات خاصة داخل الجهاز من أجل تشغيل وحدة تحكم البلوتوث، للسماح لها بالعمل حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف بالكامل، وقد يلزم أيضًا توفر احتياطي ضئيل من شحن البطارية لتمكين تلك الميزة.

ووفقًا لما ذكره موقع “أندرويد بوليس” المتخصص في أخبار أندرويد، فإن ميزة العثور على الأجهزة المغلقة ستكون متوفرة في هواتف جوجل بكسل 9 القادمة، كما قد تتوفر في هواتف بكسل 8 الحالية مع نظام أندرويد 15 القادم.

ولسوء الحظ، فإن الأجهزة الأخرى التي أطلقتها جوجل سابقًا، مثل بكسل فولد وسلسلتي بكسل 7 وبكسل 6، من غير المحتمل أن تحصل على تلك الميزة، ومن غير الواضح إذا كانت تلك الأجهزة تفتقر إلى المكونات اللازمة لتشغليها أو إذا كان عدم توفرها مستنِدًا فقط إلى نظام التشغيل، لكن بعض الإصدارات مثل بكسل فولد قد تحصل على تلك الميزة في النهاية.

ومن المنتظر أيضًا أن تتوفر تلك الميزة في بعض الأجهزة الأخرى المرتفعة المواصفات، والأجهزة الجديدة التي ستحمل نظام أندرويد 15.