أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy A35 5G و Galaxy A34 5G

أطلقت شركة سامسونج هاتف Galaxy A35 5G الجديد قبل أسبوع تقريبًا، وهو هاتف من الفئة المتوسطة ويمتاز بتصميمه الأنيق، ويتمتع بمواصفات قوية، ويُباع بسعر متوسط.

عند مقارنة هذا الهاتف بطراز Galaxy A34 5G الذي صدر العام الماضي، ستلاحظ أن كلا الهاتفين متشابهان بنحو كبير فيما يتعلق بالتصميم، وكلاهما يأتيان مع شاشات Super AMOLED بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومع ذلك يأتي Galaxy A35 5G مع بعض الترقيات الكبيرة مقارنةً بالطراز السابق وسنوضح أبرزها فيما يلي:

1- يضم هاتف Galaxy A35 5G نظام كاميرا مُحسّنًا:

على عكس هاتف Galaxy A55 5G، الذي يحتوي على نظام الكاميرا نفسه المتوفر في طراز Galaxy A54 5G الذي صدر العام الماضي، شهد Galaxy A35 5G ترقية في مواصفات الكاميرا، فقد حسّنت سامسونج دقة الكاميرا الرئيسية لتصبح 50 ميجابكسل بدلًا من 48 ميجابكسل، كما أن المستشعر أكبر قليلًا من المستشعر المتوفر في طراز A34، بالإضافة إلى دعم مزية OIS، وهذا يجعل الكاميرا الأساسية في A35 5G مطابقة لكاميرا Galaxy A55 5G.

2- يعمل هاتف Galaxy A35 5G بمعالج أسرع من المعالج الذي يعمل به الطراز السابق:

يعمل هاتف Galaxy A35 5G بمعالج أحدث وأسرع من المعالج الذي يعمل به طراز Galaxy A34 5G السابق؛ إذ يعمل Galaxy A35 5G بمعالج (Exynos 1380) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، وأما هاتف Galaxy A34 5G فيعمل بمعالج (Exynos 1080) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر.

يعمل طراز Galaxy A54 5G الذي صدر العام الماضي بمعالج (Exynos 1380) الذي يعمل به هاتف Galaxy A35 5G، وبالنظر إلى أن A35 5G مقترن بالخيارات نفسها لهاتف A54 فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تأتي بسعة قدرها 8 جيجابايت وذاكرة التخزين التي تأتي بسعة قدرها 128 أو 256 جيجابايت، فسيعمل بنحو جيد ومماثل لهاتف Galaxy A54 5G.

يوفر معالج Exynos 1380 تجربة استخدام أكثر سلاسة مقارنةً بمعالج (Exynos 1080) عند القيام بالمهام المختلفة مثل: إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي واللعب بالألعاب غير الكثيفة.

3- يدعم Galaxy A35 5G نظام Samsung Knox:

تتمتع أجهزة سامسونج الرائدة منذ عدة سنوات بحماية إضافية من المتسللين بفضل Samsung Knox، وهو نظام أمان يحافظ على كلمات المرور والمعلومات الخاصة ببطاقة الائتمان والبيانات الحساسة الأخرى آمنة، كما يحافظ أيضًا على نظام التشغيل الخاص بالهاتف آمنًا من أي تهديدات.

يوفر Samsung Knox حماية شاملة ضد الهجمات المختلفة التي قد يتعرض لها الهاتف، ويكون ذلك عن طريق إنشاء بيئة آمنة معزولة عن النظام الرئيسي.

عادةً ما توفر سامسونج هذه المزية لهواتفها الرائدة مثل: سلسلة Galaxy S24 والأجهزة القابلة للطي مثل: Galaxy Z Flip5 و Z Fold5، ولكنها أضافت هذا النظام إلى سلسلة Galaxy A أول مرة مع إطلاق كل من Galaxy A35 وGalaxy A55؛ مما يمنح أي شخص مهتم بمزايا الأمان سببًا قويًا لاختيار واحد من هواتف سامسونج المتوسطة الجديدة بدلًا من هواتف أندرويد الأخرى التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة.

4- هاتف Galaxy A35 5G أكثر متانة من الطراز السابق:

يدعم هاتف Galaxy A35 5G مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP67 مثل طراز Galaxy A34 5G، لكنه يأتي أيضًا مع حماية مطورة للشاشة؛ إذ تغطي شاشته طبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus الأكثر متانة من زجاج Gorilla Glass 5 المُستخدم في الجيل السابق A34 5G.

5- السعر:

يُباع هاتف Galaxy A35 5G بسعر يبدأ من 1199 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف Galaxy A34 5G بسعر قدره 965 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.