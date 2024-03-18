أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو وتحريرها

تُساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بإنشاء مقاطع الفيديو في إنشاء أي مقطع فيديو بسهولة وسرعة اعتمادًا على النص الذي تضيفه، وتأتي بعض هذه الأدوات مع مزايا أخرى لتوليد التعليقات الصوتية المناسبة للفيديو، وإضافة تعليقات توضيحية إلى الفيديو وغير ذلك.

وباستخدام مولدات الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تسريع سير عملك إذا كنت تعمل في مجال إنشاء مقاطع الفيديو، والحصول على أفكار جديدة، وإنشاء مقاطع فيديو احترافية خلال وقت قصير، ومن أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها ما يلي:

1- أداة Deepbrain AI:

Deepbrain AI هي أداة لتوليد مقاطع الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسمح للمستخدمين بإنتاج مقاطع فيديو احترافية عن طريق تحويل النص إلى كلام في بضع دقائق فقط.

وعند استخدام Deepbrain AI، لن تحتاج إلى توظيف ممثلين أو استخدام الكاميرات أو التسجيل في استوديو خاص، وبدلًا من ذلك، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام صور رمزية وإضافة التعليقات الصوتية.

تدعم هذه الأداة أكثر من 80 لغة وتسمح لك بتحرير وتحديث مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي وقت، ويمكن لهذه الأداة أيضًا تحويل العروض التقديمية (PowerPoint) إلى مقاطع فيديو.

2- أداة Movavi Video Editor:

Movavi هي أداة لتحرير مقاطع الفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك أيضًا استخدامها لإنشاء مقاطع فيديو إبداعية دون أي معرفة أو مهارة أو جهد كبير.

يتضمن الإصدار المجاني من Movavi العديد من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يجعل تحرير الفيديو ممتعًا وسهلًا. والمزية الأكثر فائدة هي Montage Wizard التي يمكنها إنشاء عرض تقديمي أو فيديو تلقائيًا. وكل ما عليك فعله هو إضافة النص الخاص بالفيديو، واختيار الفئة التي يندرج تحتها موضوع الفيديو، وستُنشئ هذه الأداة مقطع الفيديو خلال دقائق.

Transition Wizard هي مزية أخرى تساعدك في تطبيق وضبط الانتقالات بين المشاهد بنقرة واحدة. وتوفر أداة Movavi أيضًا إعدادات مجهزة سابقًا لتصحيح الألوان، وتتبع الحركة، وإزالة الخلفية والضوضاء، وهذا يُسهّل تحرير الفيديو بنحو كبير.

3- أداة Synthesia:

Synthesia هي أداة لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، تساعدك في توفير تكلفة الحصول على الكاميرات والميكروفونات والممثلين، وساعات لا حصر لها من العصف الذهني والبحث عن الأفكار.

تُعد Synthesia من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع الفيديو من النص؛ إذ يمكنك استخدام هذه الأداة لإنشاء مقاطع فيديو احترافية خلال دقائق بعد إضافة نص لوصف الفيديو، وتدعم هذه الأداة أكثر من 50 لغة؛ مما يسمح لك بإضافة نص للفيديو بلغتك المفضلة.

توفر أداة Synthesia مقدمًا افتراضيًا متحركًا ويمكنك اختيار شكله من أكثر من 50 صورة رمزية متاحة. وما يجعل Synthesia تتفوق على الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى الخاصة بإنشاء مقاطع الفيديو، هي الخيارات الكثيرة المتاحة من القوالب؛ إذ ستجد دائمًا التصميم الذي تحتاج إليه لإيصال أفكارك بطريقة جذابة.

4- أداة Pronto:

إذا كنت ترغب في إنشاء مقاطع فيديو إبداعية لعملك بتكلفة معقولة، فستكون أداة Pronto هي المناسبة لك؛ إذ يمكنك استخدام هذه الأداة لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة لعرض منتجاتك أو التحدث عن الخدمات التي تقدمها في عملك.

لن تحتاج إلى أي خبرة لاستخدام هذه الأداة وإنشاء مقاطع فيديو احترافية لجعل العملاء المحتملين مهتمين بعلامتك التجارية ومنتجاتك. وفي الوقت الحالي، تتضمن هذه الأداة العديد من الفئات الخاصة بالصناعات الشائعة التي يمكنك الاختيار منها بحسب طبيعة عملك، ثم عليك تحديد النص الذي تود إضافته إلى الفيديو، وستُنشئ الأداة مقطع الفيديو خلال دقائق. ويمكنك أيضًا استخدام Pronto لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة لنشرها في منصات التواصل الاجتماعي.

5- أداة Raw Shorts:

باستخدام Raw Shorts يمكنك إنشاء مقاطع فيديو متحركة من النص جاهزة للنشر فورًا، وبمساعدة هذه الأداة قلل المستخدمون الوقت الذي يقضونه في إنشاء مقاطع الفيديو بنسبة قدرها 87%.

تعمل هذه الأداة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى مقطع فيديو في غضون ثوانٍ؛ مما يوفر لك ساعات من العمل لإنشاء الفيديو. وكل ما عليك فعله إضافة النص الخاص بالفيديو واختيار التنسيق المناسب لموضوع الفيديو، وبعد إنشاء الفيديو يمكنك تخصيصه وتعديله ونشره في تطبيقات التواصل الاجتماعي.