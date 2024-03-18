آبل تجري محادثات مع جوجل لجلب Gemini إلى آيفون

تجري آبل مفاوضات نشطة مع جوجل لجلب تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini إلى آيفون، وفقًا لتقارير بلومبرغ، كما فكرت أيضًا في استخدام ChatGPT من OpenAI.

وقد أكد الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إنفاق الشركة قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد على مزايا الذكاء الاصطناعي، وتخطط لإصدارها لعملائها في وقت لاحق من هذا العام.

ويشير تقرير بلومبرغ إلى أن مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة في منتجات آبل قد تعمل من خلال مزيج من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة آبل إلى جانب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركات خارجية.

وتستطيع نماذج آبل تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الجهاز باستخدام iOS 18، وهو النظام التشغيلي الذي من المفترض إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

في حين قد تأتي مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، مثل توليد النصوص والصور، عبر شراكات مع أمثال جوجل.

وفي حال آتت صفقة جوجل ثمارها، فإن آبل لن تكون أول شركة تلجأ إلى عملاقة البحث من أجل توفير مزايا الذكاء الاصطناعي عبر هواتفها.

وأضافت سامسونج في وقت سابق من هذا العام سلسلة من المزايا التي تحمل علامة Galaxy AI إلى هواتفها الذكية Galaxy S24، التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل.

ويظهر الذكاء الاصطناعي من جوجل أيضًا بطريقة بارزة عبر أجهزة Pixel 8.

ولم تحدد بعد العلامة التجارية المحتملة أو التنفيذ المحتمل لتقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل في أجهزة آبل.

ولدى الشركة المصنعة لهواتف آيفون صفقة طويلة الأمد مع جوجل لجعل بحث جوجل هو الخيار الافتراضي عبر أجهزتها، في اتفاقية يعتقد أن قيمتها تبلغ نحو 18 مليار دولار سنويًا.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية جوجل باستخدام هذه الاتفاقية لتعزيز مكانة محرك بحثها في السوق بطريقة غير عادلة.

ويمكن لصفقة الذكاء الاصطناعي المحتملة بين آبل وجوجل توسيع نطاق أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل لتشمل أكثر من ملياري جهاز آيفون تمتلكه آبل حاليًا في السوق.

وتشير بلومبرغ إلى أن ذلك قد يعد تنازلًا من آبل بأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها متخلفة عن منافسيها.

وكان موظفو الشركة يختبرون داخليًا روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي يسمى Apple GPT، كما لدى الشركة نموذج لغوي كبير يحمل الاسم الرمزي Ajax، مع أن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة أقل تقدمًا من المنافسين.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه من غير المرجح إعلان أي صفقة من هذا القبيل قبل مؤتمر WWDC في شهر يونيو.