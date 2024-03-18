آبل تأمل اختراق صناعة السيارات عبر CarPlay

تحول اهتمام آبل إلى الجيل التالي من كاربلاي CarPlay وعلاقتها مع شركات صناعة السيارات بعد زوال مشروع سيارتها.

والتزمت شركتان فقط من شركات صناعة السيارات حتى الآن بالمنتج، مع أن الشركة طرحت أول مرة مفهوم الجيل التالي من كاربلاي في صيف عام 2022.

في حين التزم العديد من صانعي السيارات بتقنية أندرويد أوتوموتيف Android Automotive من جوجل.

ويختلف أندرويد أوتوموتيف عن الجيل الأول من أندرويد أوتو، إذ إن نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف مضمن في السيارة.

وأفاد مارك جورمان من بلومبرغ أن الجيل التالي من كاربلاي من آبل لا يزال يعمل عبر آيفون، مما يوفر مرونة كبيرة، مع أنه لا توجد فرصة للترخيص.

ويتوسع الجيل التالي من كاربلاي ليشمل شاشات متعددة داخل المركبات، ويتحكم في أجهزة السيارة، مثل نظام المناخ.

وركزت جوجل على ضمان استخدام شركات صناعة السيارات لنظام التشغيل المضمن أندرويد أوتوموتيف.

وتقدم كل من بي إم دبليو وفورد وجنرال موتورز وبورشه وفولكس فاجن ولوسيد بولستار وستيلانتيس حتى الآن نظام أندرويد أوتوموتيف بصفته خيارًا لمشتري السيارات.

وتحافظ شركات صناعة السيارات على دعم كاربلاي نظرًا إلى تفضيل مشتري السيارات الذين يمتلكون آيفون.

وركزت آبل حتى الآن على شركات صناعة السيارات المتطورة للحصول على التزامات لدعم الجيل التالي من كاربلاي.

ومع إغلاق ما يسمى بمشروع Apple Car، قد تركز الشركة المصنعة لهواتف آيفون على منتج كاربلاي الجديد لتعزيز العلاقات مع الصناعة.

وليس لدى آبل في الوقت الحالي أي خطط لتحقيق الدخل من منتج كاربلاي الجديد، إن كان عن طريق فرض رسوم على الشركات المصنعة لترخيصه أو تقديم اشتراك مدفوع للمستخدمين.

وتعمل الشركة حاليًا مع كل شركة مصنعة داعمة لإنشاء نسخة مخصصة للعمل مع مركباتها.

وبعد إغلاق مشروع Apple Car، يقترح جورمان أن هذه قد تكون فرصة لشركة آبل لتحقيق الربح من منتج كاربلاي نفسه.

ويعتقد جورمان أن الشركة قد تبدأ بفرض رسوم على منتجي السيارات لدعم كاربلاي، على أساس الاعتقاد بأن بعض المستهلكين لن يفكروا في السيارات التي لا تحتوي هذه الميزة.

ويقترح جورمان أيضًا أن تستمر آبل باستخدام الإصدار القديم من كاربلاي بصفته خيارًا مجانيًا مع فرض رسوم مقابل الترقية إلى الإصدار الحديث.

كما قد تسلك آبل طريق التخلص من الإصدارات المخصصة لكل شركة مصنعة لصالح نموذج نظام التشغيل. ويظل هذا النهج يسمح للمستخدمين وكذلك صانعي السيارات بتخصيص كاربلاي.