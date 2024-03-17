Team Group تكشف عن بطاقة الذاكرة D500R MicroSD

كشفت شركة Team Group عن بطاقة الذاكرة المشفرة والآمنة D500R MicroSD، وهي امتداد لتقنية (Security Solution) الخاصة بها، التي تتكامل مع مفاتيح الأمان ونظام تشفير بيانات الهاردوير بواسطة معيار التشفير المتقدم (AES) لحماية البيانات المهمة بفعالية في بطاقة الذاكرة.

ولا تكتفي بطاقة الذاكرة D500R microSD بتوفير وظيفة (WORM) فحسب، بل تسمح أيضًا بربط الأنظمة الأساسية المصرح بها للتحقق من الهوية وتعزيز تخزين البيانات وتلبية احتياجات المستخدمين لحماية بياناتهم.

وتأتي بطاقة الذاكرة Team Group D500R MicroSD الجديدة بحجم قدره 512 جيجابايت مع سرعة قراءة تصل إلى 90 ميجابايت/ الثانية لضمان تشغيل سريع وسلس للجهاز. كما أنها تتوافق مع فئة A1 ومواصفات فيديو V10، مما يسمح بالاستفادة الكاملة منها أثناء التسجيل بدقة عرض قدرها 4K.

ويوفر المنتج إعدادات تخصيص مرنة للمستخدمين وفقًا لاحتياجات تطبيقاتهم، وبذلك يتيح وظيفة الكتابة أو ميزة الحماية من تعديل البيانات، أي أن البيانات في بطاقة الذاكرة لا يمكن تعديلها أو حذفها، لضمان تخزين آمن للغاية ومنع فقدان الملفات المهمة الناتج عن أخطاء التشغيل.

وتتيح بطاقة الذاكرة المشفرة والآمنة Team Group D500R microSD مع تقنية WORM تشفير البيانات مباشرة في البطاقة، مما يوفر نَسخًا احتياطيًا آمنًا. كما تُستخدم تقنية WORM لمنع العبث بالبيانات أو اختراقها خلال هجمات البرامج الضارة.