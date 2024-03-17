ASRock تعلن ترقية إصدار البيوس للّوحات الأم لدعم معالج i9-14900KS

أعلنت شركة ASRock أن اللوحات الأم المستندة إلى سلسلة رقاقات إنتل 700 و 600 تدعم الآن المعالج المركزي Core i9-14900KS الأسرع في العالم.

ويمكن أن يعمل المعالج المركزي Core i9-14900KS الجديد بترقية إصدار البيوس الخاص باللوحات الأم التي تعمل بسلسلة رقاقات إنتل 700 و 600.

ويعتمد المعالج المركزي Core i9-14900KS على رقاقة المعالج المركزي i9-14900K نفسها المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh، إذ يحتوي على 8 نويات P تعمل بتردد معزز يصل إلى 6.20 جيجاهرتز بزيادة قدرها 200 ميجاهرتز، مقارنة بتردد نويات P مع معالج i9-14900K، و 16 نواة E تعمل بتردد معزز يصل إلى 4.50 جيجاهرتز بزيادة قدرها 100 ميجاهرتز.

ويمكن الاستفادة من قوة المعالج المركزي i9-14900KS كليًا مع اللوحات الأم برقاقتي Z790 و Z690 في أثناء توصيل منفذي الطاقة EPS، مع العلم أن كل منفذ من هذه المنافذ يحتوي على ثمانية أسنان. وبذلك سيعمل المعالج المركزي بأقصى تردد له، إذ أكدت إنتل أن رقاقة المعالج المركزي i9-14900KS اختيرت بعناية ليعمل المعالج بأفضل تردد.

ويعمل معالج Core i9-14900KS بتردد قياسي يصل إلى 3.20 جيجاهرتز لنويات P، إذ تأتي كل نواة من نويات Raptor Cove مع ذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثاني بحجم قدره 2 ميجابايت.

ويستطيع المستخدمون تحميل إصدار البيوس من الموقع الرسمي لشركة ASRock أو متجر Live Update أو APP Shop.