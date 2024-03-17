نظارة آبل فيجن برو في طريقها إلى الأسواق العالمية

تقترب آبل من إتاحة نظارتها للواقع المختلط فيجن برو Vision Pro في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

وكانت آبل قد أتاحت نظارتها الجديدة في الولايات المتحدة مطلع شهر فبراير الماضي، ووعدت بتوفيرها في المزيد من الدول في وقتٍ لاحق من العام الجاري، دون الكشف عن تلك الدول أو موعد إطلاقها فيها.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة، فإن إطلاق النظارة لن يكون “متأخرًا كثيرًا” عن إطلاقها في الولايات المتحدة.

ووفقًا للوكالة، فإن آبل تبحث إطلاق النظارة في المملكة المتحدة وكندا بوصفهما من أولى الأسواق العالمية التي ستصلها النظارة بحلول نهاية عام 2024 الجاري.

ويقال إن شركة آبل تتطلع إلى جلب نظارة Vision Pro إلى بقية أوروبا وبعض الأسواق الآسيوية، ويعمل مهندسو الشركة على تخصيص النظارة للمستخدمين في فرنسا وألمانيا وأستراليا والصين وهونج كونج واليابان وكوريا.

ووفقًا للكود الذي رُصد في نظام التشغيل الخاص بالنظارة، فإن آبل تعمل على إضافة الدعم للغات الموجودة في الدول السابق الإشارة إليها.

وبشكل منفصل، أفاد المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل Ming-Chi Kuo بأن شركة آبل ستطلق على الأرجح نظارة فيجن برو خارج الولايات المتحدة قبل مؤتمر المطورين الذي ستعقده في يونيو المقبل، إذ تخطط الشركة لمشاركة تفاصيل جديدة بشأن نظام التشغيل VisionOS في النظارة مع المطورين حول العالم في المؤتمر.

ومن المرجح أن يكون سبب إبقاء مبيعات النظارة حصرية فقط للولايات المتحدة في البداية هو محدودية الوحدات المتاحة منها، والرغبة في التحقق من سير عملية البيع بسلاسة قبل توسيعها، وتوفير الوقت لتعديل النظام ليكون مناسبًا لبلدان أخرى.

ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإنه من غير المتوقع أن تدخل آبل في شراكة مع بائعين خارجيين لبيع النظارة حتى عام 2025 على الأقل، وذلك بسبب الخدمات اللوجستية المعقدة لسلسلة التوريد، وتدريب الموظفين المشاركين في التعامل مع الجهاز وتقديم المشورة للعملاء، وغير ذلك.