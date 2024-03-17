لينوفو تطلق حاسوب الألعاب المحمول Legion R7000P إصدار 2024

أطلقت لينوفو جهاز الحاسوب المحمول المخصص للألعاب Legion R7000P إصدار 2024 في الصين، إذ يأتي الطراز الجديد بتحديثات وتطويرات، أهمها وجود المعالج AMD Ryzen 7 من فئة 8845H.

ويتكون المعالج الجديد من ثمانية أنوية بتردد أساسي يصل إلى 3.8 جيجاهرتز، وتردد معزز يصل إلى 5.1 جيجاهرتز. وبالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بوحدة معالجة عصبية NPU تسمح بتنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة وسرعة عالية.

ويحتوي جهاز لينوفو Legion R7000P على شاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، ومعدل تحديث قدره 165 هرتزًا، بوقت استجابة قدره 3 ميلي ثانية، كما تتمتع الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 350 شمعة.

ويضم الحاسوب المحمول بطاقة رسوميات مستقلة هي Nvidia RTX 4060 مع ذاكرة بسعة قدرها 8 جيجابايت، وتُعد تلك البطاقة مناسبة لتشغيل الألعاب الحديثة على نحو سلس.

ويحتوي الحاسوب المحمول على نظام تبريد يتكون من مروحتين وخمس أنابيب حرارية، ويضمن ذلك النظام الحفاظ على درجة حرارة الجهاز ثابتة مع الاستخدام الثقيل في أثناء اللعب، والحفاظ على أداء عالٍ بمرور الوقت.

ويتمتع الجهاز ببطارية ذات سعة قدرها 80 واطًا/الساعة، ويدعم الاتصال بشبكات WiFi 6E، مع مجموعة مختلفة من خيارات الاتصال الأخرى، كما يحتوي على مكبر صوت من نوع Nahimic للحصول على صوت عالي الجودة.

ومن المنتظر أن تطلق لينوفو جهازها في السوق الصينية بسعر يعادل 1200 دولار أمريكي، ولم تكشف الشركة بعدُ عن تاريخ إصداره في الأسواق العالمية.