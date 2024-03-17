لينكدإن تخطط لإضافة الألعاب إلى المنصة

تخطط منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت لينكدإن LinkedIn لإضافة الألعاب إلى المنصة من أجل تعزيز الوقت الذي يقضيه المستخدمون فيها.

ووفقًا لتقرير أخير نشره موقع TechCrunch التقني، فإن لينكدإن تعمل على تجربة ألعاب جديدة تسعى إلى الاستفادة من رواج ألعاب الألغاز والهوس بها حاليًا، وتحقيق ألعاب بسيطة مثل Wordle نجاحًا واسعًا واكتسابها ملايين اللاعبين.

وتختبر المنصة ثلاث ألعاب جديدة، تسمى “Queens” و”Inference” و”Crossclimb” كمحاولات مبكرة لجلب الألعاب إلى المنصة.

ورُصدت الأكواد البرمجية التي تشير إلى ما تعمل عليه لينكدإن داخل التطبيق، إذ تجرب المنصة تضمين نتائج اللاعبين وتنظيمها حسب أماكن العمل، مع حصول الشركات على “تصنيف” استنادًا إلى تلك النتائج، من أجل زيادة التنافسية في الألعاب.

وأكد المتحدث الرسمي أن لينكدإن تعمل حاليًا على الألعاب، لكنه لم يشر إلى تاريخ محدد لإطلاقها حتى الآن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المنصة ستضيف ألعابًا تعتمد على الألغاز من أجل إضافة المزيد من المرح وتعميق العلاقات بين المستخدمين وإتاحة الفرص للمحادثات بينهم.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على لينكدإن عام 2016، وهي تُعد حاليًا أكبر منصة على الإنترنت في مجال الأعمال والتوظيف بعدد مستخدمين يزيد على مليار مستخدم حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت نفسها تُعد من أكبر الشركات الناشطة في مجال الألعاب الإلكترونية، وقد حقق قطاع الألعاب لديها خلال الربع الأخير من عام 2023 إيرادات زادت على 7 مليارات دولار متجاوزة عائدات قطاع نظام التشغيل ويندوز لأول مرة.