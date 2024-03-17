كيف يمكن لنظارة آبل Vision Pro المساعدة في تطوير مجال الرعاية الصحية؟

أوضحت شركة آبل في مقال نشرته في مدونتها الرسمية كيف يمكن لتطبيقات الواقع المعزّر المصممة لنظارة Vision Pro التي تمزج المحتوى الرقمي مع العالم المادي أن تغير كيفية تدريب المهنيين الطبيين وطلاب الطب، وتخطيط العمليات الجراحية والمشاركة في رعاية المرضى في المستشفيات وفي المنزل.

على سبيل المثال: يستفيد تطبيق myMako من قدرات نظارة آبل Vision Pro في إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد لتعزيز التخطيط الجراحي، وتزويد الجراحين بوصول سهل وسريع إلى الخطط الجراحية والمعلومات المهمة. من ناحية أخرى، يستخدم تطبيق CyranoHealth الحوسبة المكانية لتقديم تدريب شامل على المعدات الطبية بأسلوب تفاعلي وغامر، بهدف تعزيز الثقة وتقليل القلق عند العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويمكن لتطبيق Cinematic Reality إنشاء الصور الثلاثية الأبعاد التفاعلية الغامرة لجسم الإنسان؛ مما يعزز عملية التعليم الطبي. ويقدم Xaia من Cedars-Sinai نهجًا فريدًا لدعم الصحة العقلية؛ إذ يوفر علاجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في بيئات مهدئة وقابلة للتخصيص.

إليك المزيد من المعلومات حول كيفية الاستفادة من نظارة آبل Vision Pro في مجال الرعاية الصحية:

تمزج نظارة آبل Vision Pro بسلاسة المحتوى الرقمي مع العالم المادي، وتوفر تجارب مكانية قوية في مساحة لا نهائية. ومع القدرات الفريدة لنظام التشغيل VisionOS، طُوّرت تطبيقات جديدة خاصة بالرعاية الصحية لم تكن ممكنة من قبل مثل: التطبيقات الخاصة بالتعليم السريري والتخطيط الجراحي والتدريب والتصوير الطبي والصحة النفسية، وغيرها.

قالت (Susan Prescott) نائبة رئيس علاقات المطورين العالمية في آبل: “يسعدنا أن نرى التطبيقات المذهلة التي يقدمها المطورون في مجال الرعاية الصحية إلى Apple Vision Pro”. وقالت أيضًا: “إن خيال ودافع مطورينا، بالإضافة إلى القدرات الفنية لنظام التشغيل visionOS، كل ذلك يعزز إمكانيات الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية وحتى طلاب الطب، ولا يمكننا الانتظار لمعرفة ما سيأتي”.

فيما يلي بعض التطبيقات المتاحة حاليًا لنظارة Apple Vision Pro في مجال الرعاية الصحية التي ستساعد في تطوير هذا المجال بنحو كبير:

أولًا: تطبيقات التخطيط الجراحي والتعليم:

1- تطبيق myMako من Stryker:

يتيح تطبيق myMako المصمم خصوصًا لنظارة Apple Vision Pro للجراحين القدرة على الوصول إلى تفاصيل الخطة الجراحية المعقدة؛ إذ يسمح هذا التطبيق للجراحين بتصور ومراجعة الخطط الجراحية للمرضى في أي وقت في تجربة بصرية غامرة وثلاثية الأبعاد.

قال Robert Cohen، رئيس شركة Stryker: إن هذا المستوى من التقدم لم يكن ممكنًا في السابق، لكن مع Apple Vision Pro، أصبحت Stryker تتمتع بإمكانات مثيرة لتغيير الطريقة التي يفكر بها الجراحون في التخطيط قبل الجراحة والتجربة في أثناء الجراحة، لجعل الرعاية الصحية أفضل.

2- تطبيق CyranoHealth:

لتقليل بعض التحديات التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية في مراحل الإعداد والتدريب، طور مستشفى بوسطن للأطفال تجربة تعليمية شاملة في بيئة افتراضية آمنة ويمكن الوصول إليها عالميًا. فقد طور تطبيق CyranoHealth خصوصًا لنظارة Apple Vision Pro، وهو تطبيق يركز في تطوير المهارات المتعلقة باستخدام المعدات الطبية الجديدة؛ مما يساعد في تحسين الثقة وتقليل قلق العاملين في مجال الرعاية الصحية وبنحو خاص الممرضات، وطلاب الطب.

يسمح هذا النهج التعليمي الغامر للطلاب بتعرّف أحدث التطورات في تكنولوجيا الرعاية الصحية؛ مما يساعد في تدريبهم وإعدادهم بنحو أفضل من قبل.

يستخدم CyranoHealth الحوسبة المكانية لإحداث ثورة في تدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، وتقديم عمليات محاكاة غامرة نابضة بالحياة لتعزيز عملية التعلم، وقد أشار (John Brownstein) كبير مسؤولي الابتكار في مستشفى بوسطن للأطفال، إلى أن هذا التطبيق يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في التدريب على الرعاية الصحية، وإدماج التكنولوجيا والطب لإنشاء قوة عاملة جاهزة للمستقبل.

ثانيًا: تطبيقات الإنتاجية والتعاون:

1- تطبيق Cinematic Reality:

يسمح تطبيق Cinematic Reality المصمم لنظارة Apple Vision Pro للجراحين وطلاب الطب والمرضى بمشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد التفاعلية الغامرة لجسم الإنسان التي التُقطت في أثناء إجراء الفحوصات الطبية، وهذا يعزز بنحو كبير فهم الحالات المرضية المختلفة، ويُحسّن عملية التعليم الطبي.

2- تطبيق Epic Spatial Computing Concept:

السجلات الطبية جزء أساسي من عمل أي طبيب، ولتسهيل كيفية التعامل معها، طوّرت Epic Systems وهي شركة متخصصة في تصميم السجلات الصحية الإلكترونية، تطبيق Epic Spatial Computing Concept خصوصًا لنظارة Apple Vision Pro للسماح للأطباء بإنشاء السجلات الطبية الخاصة بمرضاهم بسهولة، ومراجعة نتائج التحاليل في المختبرات، والتواصل مع المرضى باستخدام نظام دردشة آمن من خلال إيماءات بديهية.

قال (Seth Howard)، نائب رئيس البحث والتطوير في Epic: “كان إنشاء أول تطبيق للسجلات الصحية الإلكترونية لواحد من أجهزة الحوسبة المكانية مشروعًا مثيرًا لمطورينا، ومع Apple Vision Pro، سيتمكن الأطباء من التفاعل مع مرضاهم، ومتابعة المعلومات الصحية بطرق جديدة وغامرة”.

ثالثًا: تطبيقات الصحة النفسية:

تطبيق Xaia من Cedars-Sinai:

يستفيد تطبيق Xaia من القدرات الفريدة لنظارة Apple Vision Pro لدعم الاحتياجات النفسية للمرضى. ويكون ذلك من خلال تقديم الدعم للمرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي والمحادثة في بيئات مريحة؛ إذ يمكن للمرضى تحويل البيئة الواقعية إلى بيئة افتراضية مريحة لهم والقيام بتمارين التنفس العميق والاسترخاء.

تتم جلسات العلاج في بيئات غامرة تناسب احتياجات المريض الشخصية؛ إذ يمكن للمريض اختيار البقاء في مساحته الخاصة، أو تحويل بيئته إلى بيئة افتراضية مريحة مثل الشاطئ.

قال (Brennan Spiegel)، مدير أبحاث الخدمات الصحية في Cedars-Sinai: “تقدم شاشة Apple Vision Pro المذهلة بوابة إلى عالم من الدعم الصحي السلوكي الغامر والتفاعلي، وتمثل قفزة نوعية تتجاوز التقنيات السابقة، وباستخدام هذا الجهاز الرائع، تمكن فريقنا من إعادة تصور كيف يمكن للحوسبة المكانية أن تدعم الصحة السلوكية والرفاهية العامة بطرق لم تكن ممكنة من قبل”.