سوني تعتزم إطلاق بلايستيشن 5 برو نهاية العام الجاري

تستعد شركة سوني لإصدار جهاز الألعاب المنتظر بلايستيشن 5 برو نهاية عام 2024 الجاري، وذلك وفقًا لتسريبات من منصة مطوري ألعاب بلايستيشن أكدتها مصادر متعددة غير رسمية.

وتُشير التسريبات إلى أن الموعد المتوقع لإطلاق جهاز بلايستيشن 5 برو سيكون بالتزامن مع عطلات رأس السنة نهاية العام الجاري، ويشكك البعض في احتمالية تأخير إطلاق الجهاز إلى موعد لاحق.

وفيما يتعلق بالمواصفات، فإن المستندات المُسربة تُلقي الضوء على بعض الجوانب المثيرة للاهتمام في الجهاز الجديد المنتظر، وفقًا لموقع الألعاب المتخصص Insider Gaming.

ومن المنتظر وفقًا للتسريبات الجديدة أن يشهد الجهاز تطورًا ملحوظًا في معدل الإطارات في الثانية مع الألعاب التي تعمل بدقة قدرها 4K، بالإضافة إلى إضافة “وضع الأداء” الجديد للألعاب التي تعمل بدقة قدرها 8K وتسريع تتبع الأشعة، كما سيحتوي الجهاز على خاصية (PlayStation Spectral Supersolution)، التي يُشار إليها اختصارًا PSSR، وهي تقنية خاصة بشركة سوني تهدف إلى رفع جودة الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ومن أبرز المعلومات التي وفرتها الوثائق المُسربة قوة أداء جهاز بلايستيشن 5 برو مقارنة بالإصدار الحالي، إذ تفيد بأن الجهاز القادم سيعمل بنحو أسرع على توليد الصور والمشاهد (التصيير Rendering) بنسبة قدرها 45%، بالإضافة إلى زيادة الأداء إلى 3 أضعاف.

ويُقال إن حزمة أدوات المطورين الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 برو متاحة في استديوهات سوني منذ نهاية العام الماضي، وفي استديوهات الشركات الأخرى منذ مطلع العام الجاري.