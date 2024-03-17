بوكو تخطط لدخول سوق الأجهزة اللوحية

تخطط شركة بوكو POCO، وهي إحدى العلامات التجارية الفرعية التابعة لشركة شاومي، لدخول مجال الأجهزة اللوحية خلال وقتٍ قريب.

وظهر أول جهاز لوحي لبوكو في الآونة الأخيرة حاصلًا على شهادة EEC الأوروبية التي تُمنح للأجهزة قبل إطلاقها، وقد أظهرت الشهادة رقم الطراز الخاص بالجهاز اللوحي دون تفاصيل أخرى عن الجهاز.

وتلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها جهاز لوحي لشركة POCO، وربما يكون ذلك الجهاز مجرد نموذج لأحد الأجهزة الأخرى التابعة لشاومي أو ريدمي مع إعادة تسميته.

وتميل شاومي أحيانًا إلى إعادة إطلاق أجهزة تابعة لها بأسماء مختلفة تحت علامتها التجارية بوكو مع تخفيض في الأسعار، وتشير التقارير إلى أن الجهاز اللوحي المنتظر من بوكو قد يكون هو نفسه الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6s Pro الذي أطلقته شاومي سابقًا.

ويتميز جهاز Xiaomi Pad 6s Pro بشاشة من نوع LCD قياسها 12.4 إنشًا، بدقة قدرها 3048 × 2032 بكسلًا (3K)، ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision بدرجة سطوع عالية تصل إلى 900 شمعة.

ويعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 8 جين 2 من كوالكوم، ونظام التشغيل HyperOS الجديد المبني على نظام أندرويد 14، مع بطارية بسعة قدرها 10000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، كما تتيح شاومي أيضًا لوحة مفاتيح وقلم كملحقات للجهاز اللوحي، ويمكن شراؤها على نحو منفصل.

ومن المتوقع أن تتيح بوكو الجهاز اللوحي بسعر تنافسي مثل هواتفها الذكية.