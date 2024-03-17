أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب من أسوس 

تشتهر أسوس بإنتاج العديد من أفضل الحواسيب المحمولة للألعاب، فقد أطلقت طرزًا متعددة من الحواسيب المصممة لهواة اللعب بألعاب الفيديو التي تمتاز بالمتانة، وقوة الأداء والشاشات التي تدعم معدلات تحديث عالية، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل؛ مما يسمح لك بالاستمتاع بجلسات اللعب الطويلة.

تندرج الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب تحت بعض العلامات التجارية التابعة لأسوس وهي: Republic of Gamers (ROG) و TUF، وسنذكر فيما يلي مواصفات بعضٍ من أفضل هذه الحواسيب:

1- حاسوب Asus ROG Zephyrus G14:

يأتي حاسوب أسوس ROG Zephyrus G14 بمقاس قدره 14 بوصة، ويمتاز بالتصميم الأنيق، ويأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم ويضم شاشة OLED. ويمتاز هذا الحاسوب المحمول بأنه خفيف الوزن، ويضم مجموعة واسعة من المنافذ للسماح لك بتوصيل الأجهزة الخارجية.

يعمل حاسوب Zephyrus G14 بمعالج (AMD Ryzen 9 8945HS) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (LPDDR5X – GeForce RTX 4070)، ويأتي مع قرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيجابايت، ويمتاز بقوة الأداء والسلاسة، ويُعدّ من أبرز الحواسيب المحمولة المناسبة لهواة اللعب بألعاب الفيديو.

يُباع حاسوب أسوس ROG Zephyrus G14 بسعر قدره 2000 دولار.

2- حاسوب Asus ROG Strix Scar 18 (2024):

Asus ROG Strix Scar 18 من أبرز وأحدث الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب، ويمتاز بأداء استثنائي ويقدم تجربة ألعاب مثالية.

يمتاز Strix Scar 18 بالتصميم الأنيق والمتانة العالية، بالإضافة إلى الأداء القوي والسرعة في معالجة المهام بفضل معالج (Intel Core i9-14900HX) ووحدة معالجة الرسومات (Nvidia RTX 4090) التي تضمن الأداء المميز للحاسوب حتى عند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة.

يضم هذا الحاسوب شاشة بمقاس قدره 18 بوصة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيحابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 2 تيرابايت.

يُباع حاسوب Asus ROG Strix Scar 18 بسعر قدره 3900 دولار.

3- حاسوب Asus ROG Flow X13 (2023):

يندرج حاسوب أسوس ROG Flow X13 ضمن فئة 2 في واحد، وهو من أكثر الحواسيب المحمولة المصممة للألعاب نحافة وخفة في الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 1.30 كيلوجرام فقط، ومع ذلك فهو متين وقوي.

يضم هذا الحاسوب شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 13.4 بوصة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، كما تدعم تقنية Dolby Vision و HDR و G-Sync من Nvidia التي تعزز تجربة اللعب.

يعمل Flow X13 بمعالج (AMD Ryzen 9 7940HS)، ويأتي مع وحدة معالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX 4050) أو (Nvidia RTX 4060) أو (Nvidia RTX 4070)، كما يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 32 جيحابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 2 تيرابايت، ويمكن لهذا الحاسوب أن يقدم أداءً قويًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو المختلفة، وفي أثناء أداء مهام العمل والإنتاجية.

يُباع حاسوب أسوس ROG Flow X13 بسعر قدره 2589 دولارًا.

4- حاسوب Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition:

يُعدّ Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition خيارًا رائعًا للاعبين الذين يبحثون عن حاسوب محمول يتمتع بأداء قوي ويُباع بسعر مقبول؛ إذ يباع هذا الحاسوب بسعر يقل عن 1000 دولار، ويوفر مزيجًا من قوة الأداء ووضوح الشاشة وعمر البطارية الطويل.

يعمل هذا الحاسوب بمعالج (Ryzen 7-7735HS) من AMD، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Radeon RX7600S V8G Graphics) ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيحابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت، ويمتاز بالمتانة ويضم لوحة مفاتيح واسعة ومريحة للاستخدام حتى في أثناء جلسات الألعاب الطويلة، وتتضمن إضاءة خلفية تسهل الكتابة والاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تمتاز شاشة هذا الحاسوب بألوانها النابضة بالحياة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا؛ مما يعزز تجربة اللعب بالألعاب. ومن أبرز مزايا A16 عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 11 ساعة ونصف.

يُباع حاسوب Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition بسعر قدره 947 دولارًا.

5- حاسوب Asus ROG Strix G17:

يوفر حاسوب Asus ROG Strix G17 أداءً قويًا ويمتاز بالمتانة والوزن الخفيف، والتصميم الأنيق، ويعمل Strix G17 بمعالج (AMD Ryzen 9 7845HX) ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Nvidia RTX 4060) التي تقدم أداءً قويًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو.

يضم هذا الحاسوب شاشة تمتاز بمعدل تحديث يصل إلى 240 هرتزًا وتدعم تقنية DLSS 3 من Nvidia، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة قدرها واحد تيرابايت، لكنه لا يمتاز بعمر البطارية الطويل، ومع ذلك، يُعدّ Asus ROG Strix G17 من أبرز الحواسيب المحمولة للألعاب.

يُباع حاسوب Asus ROG Strix G17 بسعر قدره 1399 دولارًا.