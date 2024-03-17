أسوس IoT تطلق الحاسوب الطبي MDS-M700 المخصص للرعاية الصحية

أعلنت أسوس IoT، الشركة المتخصصة عالميًا في حلول إنترنت الأشياء الذكية (AIoT)، إطلاق الحاسوب الطبي MDS-M700 الجديد الذي صمم لتقديم أداء قوي وخدمة مثلى في مختلف بيئات الرعاية الصحية.

ومع تقدم تقنيات العرض وتسجيل المقاطع المرئية بدقة عالية جدًا (UHD)، فإن حاسوب MDS-M700 يدعم التصوير بدقة عرض قدرها 4K UHD توفر وضوحًا ودقة لا مثيل لهما في تصوير الأنسجة والأوعية وهيكل الجسد. ويلبي حاسوب MDS-M700 معايير السلامة في المجال الطبي، ومن ذلك شهادات CE و FCC و IEC 60601-1-2.

وبفضل مستوى الضجيج المنخفض للغاية الذي يصل إلى 45 ديسيبل والغطاء الخارجي الموحد، يساعد حاسوب MDS-M700 في الحفاظ على بيئة صحية إضافة إلى مقاومته للكحول، مما يجعله مثاليًا للبيئات المعقمة مثل مراكز الجراحة وغرف العمليات.

ويعمل حاسوب MDS-M700 بمعالجات إنتل Core من الجيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، مع بطاقات إنفيديا RTX A5000 و RTX A4000، ويقدم أداءً حوسبيًا استثنائيًا في مجموعة واسعة من التطبيقات.

ويتألق حاسوب أسوس MDS-M700 في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية، وذلك بفضل قدرة البطاقات الرسومية من شركة إنفيديا على تسجيل بيانات المقاطع المرئية بدقة عرض قدرها 4K UHD وإجراء تحليلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما أن هذا الحاسوب يحتوي على ثلاثة منافذ إيثرنت لتوفير مسارات متنوعة لنقل البيانات.

وبفضل تصميمه الصغير، يأتي حاسوب MDS-M700 بحجم مهيأ لمساحات المعدات الطبية المحدودة، كما تتوفر ترقية إصدارات البيوس (BIOS) لوحدات المعالجة المركزية من إنتل من الجيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر.

ويعد حاسوب MDS-M700 حلًا مثاليًا لأجهزة التصوير بالأشعة المتنقلة، والموجات فوق الصوتية، والتصوير المقطعي المحوسب، والرنين المغناطيسي، والأشعة السينية، كما أنه قادر على تسهيل إدارة البيانات، وترابط الأجهزة، ومعالجة الصور بدقة.