أسوس تكشف عن البطاقة الرسومية Low-Profile RTX 3050 BRK 6 GB

كشفت شركة أسوس عن البطاقة الرسومية RTX 3050 المستندة إلى معمارية Ampere بحجم ذاكرة قدره 6 جيجابايت.

وتعتمد هذه البطاقة على وحدة معالجة الرسوم GA107-325، مع 2048 نواة كودا (CUDA) و 16 نواة RT و 64 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 6 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 96 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 70 واطًا.

واللافت أن هذه البطاقة الجديدة لن تحتاج إلى منفذ منفصل لتوصيل الطاقة PCIe 8pin أو PCIe 6pin؛ لأن منفذ PCIe سيكون كافيًا لتغذية البطاقة فهي لا تستهلك سوى 70 واطًا.

وفي أوائل شهر يناير، قدمت شركة Galax بطاقة RTX 3050 مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 6 جيجابايت وبتصميم Low-Profile باللون الأبيض، والآن تستعد شركة أسوس لطرح البطاقة نفسها بتصميم Low-Profile، وهي تعني تصميم البطاقة الرسومية بنصف ارتفاع البطاقة القياسية أو أدنى من ذلك.

وتأتي بطاقة أسوس الجديدة باسم RTX 3050 LP BRK مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 6 جيجابايت، مع منفذ DVI-D، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4a. وهي متاحة بإصدارين؛ الإصدار الأول: يعمل بتردد قياسي يصل إلى 1470 ميجاهرتز، وبتردد مكسور السرعة يصل إلى 1500 ميجاهرتز، في حين يأتي الإصدار الثاني (OC Edition): بتردد قياسي يصل إلى 1507 ميجاهرتز، وبتردد مكسور السرعة يصل إلى 1537 ميجاهرتز.

وقبل أشهر أطلقت الشركات الصانعة، مثل أسوس وجيجابايت، بطاقة RTX 4060 Low-Profile، وبسبب ارتفاع سعرها الذي يزيد على مبلغ قدره 300 دولارٍ لم تحظَ البطاقة بإقبال جيد، بعكس بطاقة Low-Profile RTX 3050 التي تأتي بحجم صغير وبسعر مغرٍ يبدأ من مبلغ قدره 200 دولارٍ.