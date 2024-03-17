أسباب تدفعك إلى استخدام روبوت Copilot بدلًا من ChatGPT

يبرز روبوت Copilot كأداة فعّالة يمكنها مساعدتك في أداء المهام المختلفة، ويمتاز Copilot بدعمه العديد من المزايا التي يتفوق بها على روبوت ChatGPT الذي يتمتع بشعبية كبيرة والذي برز بنحو كبير العام الماضي، لكن مع تطوّر العديد من روبوتات الدردشة القوية، ازدادت المنافسة بين ChatGPT وبين روبوتات الدردشة الأخرى، وبدأت العديد من الروبوتات بالتفوق عليه، وأبرزها: روبوت Copilot.

وعند تعرّف جميع مزايا كل روبوت، ستجد أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعك إلى اختيار Copilot بدلًا من ChatGPT وسنذكر من هذه الأسباب ما يلي:

1- يعتمد روبوت Copilot على النموذج اللغوي GPT-4:

يعمل روبوت ChatGPT بالنموذج اللغوي GPT-3.5 الأقدم والأقل قدرة مقارنةً بالنموذج اللغوي GPT-4 الذي يعمل به روبوت Copilot، لكن الإصدار المأجور من ChatGPT وهو ChatGPT Plus يعمل بالنموذج اللغوي GPT-4، ويمكن استخدامه بعد الاشتراك بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا. ومع أن GPT-3.5 يُعد نموذجًا لغويًا قويًا، فإنه أقل قوة ودقة من نموذج GPT-4.

يعمل الإصدار المجاني من روبوت Microsoft Copilot بالنموذج اللغوي GPT-4، وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على إجابات مُحسّنة ودقيقة بنحو مجاني عند استخدام روبوت Copilot، وإذا أردت الحصول على الإجابات نفسها والمزايا التي يتمتع بها النموذج اللغوي GPT-4 باستخدام ChatGPT فعليك الاشتراك في الإصدار المأجور.

2- يتمتع Copilot بإمكانية الوصول إلى الإنترنت والبحث بنحو أفضل من ChatGPT:

يمكن لكل من Copilot وChatGPT الوصول إلى الإنترنت. ولكن لا يمكنك القيام بذلك باستخدام ChatGPT إلا بعد الاشتراك في الإصدار المأجور ChatGPT Plus.

من ناحية أخرى، عند استخدام Copilot، يمكنك الوصول إلى الإنترنت مجانًا، وستلاحظ أن أسلوب Copilot في تجميع البيانات من الإنترنت أفضل بكثير من ChatGPT Plus، فقد صُمم بنحو أساسي ليعمل محرك بحث، وهذا يعني أنه يبحث في شبكة الإنترنت للحصول على معلومات. من ناحية أخرى، يعتمد ChatGPT بنحو كبير على بيانات التدريب، ونتيجة لذلك، يُعدّ Copilot الخيار الأفضل عند تنفيذ المهام التي تتطلب معلومات حديثة أو الاستشهاد بالمصادر.

3- يسمح Copilot بإنشاء صور باستخدام DALL-E مجانًا:

مع ChatGPT، يتعين عليك الدفع للاشتراك في الإصدار المأجور والوصول إلى منشئ الصور DALL-E. ولكن مع Copilot، يمكن للمستخدمين إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي باستخدام طراز DALL-E نفسه مجانًا.

هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالحدود القصوى لاستخدام ChatGPT Plus التي تحدد عدد المرات التي يمكنك فيها مطالبة الروبوت بإنشاء النص والصور، ويُعدّ روبوت Copilot أكثر سلاسة في هذا الجانب؛ إذ يوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء صور أكثر بكثير باستخدام منشئ الصور DALL-E مقارنةً بروبوت ChatGPT.

4- يمكن استخدام Copilot في معظم تطبيقات شركة مايكروسوفت:

تتيح شركة مايكروسوفت استخدام روبوت Copilot في التطبيقات والخدمات التابعة للشركة، وهذا يساعد في إنشاء تجربة استخدام سلسة يتفوق بها على روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل: ChatGPT.

يمكن للمستخدمين الذين اعتادوا على استخدام أدوات وخدمات الإنتاجية من مايكروسوفت، الاستفادة من التكامل العميق لروبوت Copilot مع هذه الأدوات؛ مما يُسرّع أداء العديد من المهام وتعزيز الإنتاجية.