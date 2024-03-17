آيسر تقدم بطاقتها الرسومية Predator Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC

أطلقت شركة آيسر البطاقة الرسومية الجديدة Predator Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC وتعتمد هذه البطاقة على وحدة معالجة الرسوم Navi 31، بدقة تصنيع قدرها 6 نانومتر، المستندة إلى معمارية RDNA 3.

وكانت آيسر تخطط لتوسيع تشكيلة البطاقات الرسومية Predator BiFrost التي تتضمن الآن إضافة جديدة إلى سلسلة Radeon RX 7000، وهي Radeon RX 7900 GRE OC.

وتعد البطاقة الرسومية الجديدة Predator Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC أسرع طراز في سلسلة Predator Bifrost المستندة إلى وحدة معالجة الرسوم Navi 31.

وتحتوي وحدة معالجة الرسوم Navi 31 على 80 وحدة حوسبة بما يعادل 5120 نواة، و 160 وحدة مسرعة للذكاء الاصطناعي، و 80 وحدة مسرعة لتتبع الأشعة، و 320 وحدة TMU.

كما تعتمد البطاقة على ذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 16 جيجابايت، بسرعة قدرها 18 جيجابت/ الثانية، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 576 جيجابايت/ الثانية، بمعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 260 واطًا.

وتأتي بطاقة آيسر Predator Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC بتردد مكسور السرعة، إذ تعمل بتردد (GAME) يصل إلى 2050 ميجاهرتز وتردد (BOOST) يصل إلى 2395 ميجاهرتز بزيادة قدرها 150 ميجاهرتز مقارنة بالتردد القياسي لبطاقة RX 7900 GRE.

وتعتمد هذه البطاقة على ثلاث مراوح بتصميم أسود اللون مع شعار (Predator) مضاء بألوان RGB على الجانبين. واللافت أن مروحة Predator FrostBlade 3.0‎ مصممة لتحسين تدفق الهواء وتقليل الضجيج إلى الحد الأدنى.

أخيرًا، لم تكشف آيسر عن سعر هذه البطاقة.