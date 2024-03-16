عالم الكمبيوتر

Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2×6 بمعايير ++H الجديدة

16 مارس 2024آخر تحديث: 16 مارس 2024
دقيقة واحدة
Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2x6 بمعايير ++H الجديدة
Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2x6 بمعايير ++H الجديدة

قدمت شركة Seasonic في أواخر العام الماضي نموذجًا لكابل 12V-2×6 الخاص بمزودات الطاقة، وفي ذلك الوقت دعيت جميع الأطراف المهتمة إلى اختبار الإصدارات التجريبية المبكرة. 

ومن المتوقع أن يحل معيار موصل ++H، وهو جزء من معايير ATX 3.1 الجديدة، محل تصميم +H مع كابل 12VHWPR الذي يعاني مشكلات عدة، مع الإشارة إلى أن منظمة PCI-SIG عملت على تصميم 12V-2×6 في الصيف الماضي.

وصرحت شركة Seasonic في بيانها الرسمي قائلة: “مع إصدار معايير ATX 3.0 و PCIe 5.0 الجديدة، ستعمل بعض البطاقات الرسومية بموصل 12V-2×6 الجديد. ويوفر كابل Seasonic الأصلي 12V-2×6 طاقة تصل إلى 600 واط، وقد صنع بمواد عالية الجودة، مثل الموصلات الطرفية العالية التيار وأسلاك 16 AWG لضمان الأمان والسلامة في الاستخدام”.

Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2x6 بمعايير ++H الجديدة Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2x6 بمعايير ++H الجديدة

وتتوافق الكابلات الجديدة مع تشكيلة وحدات تزويد الطاقة بمعايير ATX 3.0 الحالية من شركة Seasonic والتي تشمل طراز PRIME TX و PRIME PX و VERTEX GX و PX و GX White و Sakura و FOCUS GX و GX White. 

ولمستخدمي وحدات تزويد الطاقة بمعايير ATX 2.0 الأقدم من Seasonic، يُنصح باستخدام محول 12V-2×6 بدلًا من كابل 2×8-pin.

ووفقًا لوصف الفيديو الخاص بشركة Seasonic المنشور في قناتها على منصة اليوتيوب، تؤكد الشركة أن كابلات الطاقة الجديدة بمعايير ++H مناسبة للبطاقات الرسومية العالية الأداء من سلسلة RTX 40 دون أي مشكلة، لتوفير اتصال آمن وسهل لجميع المستخدمين.

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16 مارس 2024آخر تحديث: 16 مارس 2024
دقيقة واحدة
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