Seasonic تطلق كابلات الطاقة Native 12V-2x6 بمعايير ++H الجديدة

قدمت شركة Seasonic في أواخر العام الماضي نموذجًا لكابل 12V-2×6 الخاص بمزودات الطاقة، وفي ذلك الوقت دعيت جميع الأطراف المهتمة إلى اختبار الإصدارات التجريبية المبكرة.

ومن المتوقع أن يحل معيار موصل ++H، وهو جزء من معايير ATX 3.1 الجديدة، محل تصميم +H مع كابل 12VHWPR الذي يعاني مشكلات عدة، مع الإشارة إلى أن منظمة PCI-SIG عملت على تصميم 12V-2×6 في الصيف الماضي.

وصرحت شركة Seasonic في بيانها الرسمي قائلة: “مع إصدار معايير ATX 3.0 و PCIe 5.0 الجديدة، ستعمل بعض البطاقات الرسومية بموصل 12V-2×6 الجديد. ويوفر كابل Seasonic الأصلي 12V-2×6 طاقة تصل إلى 600 واط، وقد صنع بمواد عالية الجودة، مثل الموصلات الطرفية العالية التيار وأسلاك 16 AWG لضمان الأمان والسلامة في الاستخدام”.

وتتوافق الكابلات الجديدة مع تشكيلة وحدات تزويد الطاقة بمعايير ATX 3.0 الحالية من شركة Seasonic والتي تشمل طراز PRIME TX و PRIME PX و VERTEX GX و PX و GX White و Sakura و FOCUS GX و GX White.

ولمستخدمي وحدات تزويد الطاقة بمعايير ATX 2.0 الأقدم من Seasonic، يُنصح باستخدام محول 12V-2×6 بدلًا من كابل 2×8-pin.

ووفقًا لوصف الفيديو الخاص بشركة Seasonic المنشور في قناتها على منصة اليوتيوب، تؤكد الشركة أن كابلات الطاقة الجديدة بمعايير ++H مناسبة للبطاقات الرسومية العالية الأداء من سلسلة RTX 40 دون أي مشكلة، لتوفير اتصال آمن وسهل لجميع المستخدمين.