Corsair تكشف عن المبرد المائي المفتوح iCUE LINK XH405i RGB

أطلقت شركة Corsair سلسلة التبريد المائي المفتوح iCUE LINK XH405i RGB، التي تعد إضافة جديدة إلى سلسلة Hydro X المشهورة.

ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد إصدار XH305i الذي أطلق أول مرة في عام 2020، إذ تواصل شركة Corsair جهودها في تقديم أفضل حلول المبردات المائية المفتوحة القابلة للتخصيص.

وحققت حلول المبرد المائي المفتوح من شركة Corsair خيارًا جيدًا للعديد من المستخدمين الذين يفضلون بناء حواسيبهم من الصفر. وتعد المنافسة قوية ضمن هذه الأنواع من المبردات خاصة مع وجود شركات كبرى مثل شركة EK التي تعد واحدة من أفضل الشركات الصانعة لحلول المبرد المائي المفتوح في العالم.

ويأتي المبرد المائي المفتوح Corsair CH405i iCUE Link مع كل القطع المهمة التي يحتاج إليها المستخدم لتبريد المعالج المركزي، وبفضل قدومه مع مبرد (راديتر) بحجم قدره 360 ملم وبسماكة تصل إلى 30 ملم، مع مضخة D5 PWM بحجم قدره 440 مل؛ سيكون بمقدور المستخدم تبريد البطاقة الرسومية أيضًا نظرًا إلى أن حجم الراديتر وحجم المضخة مناسبان لضخ سائل التبريد باتجاه المعالج المركزي والبطاقة الرسومية دون تراجع في مستوى وجودة سائل التبريد.

وما يثير الاهتمام، هو اعتماد Corsair على نظام كابل iCUE Link إذ يمكن أن تتصل كل هذه القطع معًا بكابل واحد فقط.

وكانت شركة Corsair قد أعلنت سابقًا مكونات المبرد المائي المتوافقة مع نظام كابل iCUE Link، وبهذا تعد مجموعة XH405i الجديدة أول مجموعة مبرد مائي مفتوح تتمتع بهذه التقنية.

ويعد نظام iCUE Link الأول من نوعه، إذ يوفر كابلًا واحدًا أو اتصالًا واحدًا بين مكونات التبريد، ليحل محل وحدات تحكم المروحة وكابلات إضاءة RGB والكابلات الفردية. فبدلًا من توصيل كابلين براديتر بحجم قدره 360 ملم – يحتاج إلى كابلين للطاقة والتحكم في المضخة – وكابل لكل مروحة، أصبح كل ما تحتاج إليه هو كابل واحد فقط للوحدة بأكملها. ويمكن أيضًا توصيل المراوح ببعضها بعضًا دون الحاجة إلى كابلات إضافية.

وأعلنت شركة Corsair توفر المبرد المائي المفتوح CH405i iCUE Lin في الأسواق بسعر يبلغ 699 دولارًا للمجموعة الكاملة، دون المبرد الخاص بالبطاقة الرسومية الذي يكلف مبلغًا قدره 229 دولارًا.