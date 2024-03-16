BYD تكشف عن سيارة الكروس أوفر الكهربائية e2

تواصل شركة صناعة السيارات الصينية BYD حرب الأسعار المستمرة ضمن عالم السيارات الكهربائية الذي يتسم بالتنافس المتزايد.

وأطلقت الشركة النسخة المحدثة من e2 Honor، وهي سيارة كهربائية صغيرة مزودة بالعديد من المزايا وتأتي بسعر منخفض يبدأ من أقل من 13000 دولار، في حين يبدأ سعر الإصدار الكهربائي الهجين القابل للشحن PHEV من 11000 دولار، ويأتي مع مدى كهربائي يصل إلى 120 كم.

وتهدف BYD إلى تقويض منافسيها الذين يصنعون سيارات عاملة بالوقود وتوفير وصول السيارات الكهربائية إلى جمهور واسع.

وتوفر السيارة الكهربائية المحدثة بطارية بقوة قدرها 48 كيلوواط أو 57.6 كيلوواط ومدى قدره إما 420 كم أو 510 كم، بحسب قوة البطارية.

وتعتمد سيارة BYD الجديدة e2 على منصة e-Platform 3.0 المتميزة بمحرك كهربائي من فئة 8 في 1. كما أنها مدعومة ببطارية Blade مع مضخة حرارية مضمنة لزيادة الكفاءة وقدرات شحن سريعة.

وتتميز الكروس أوفر الكهربائية المحدثة بالعديد من ترقيات التصميم، ويشمل ذلك الشبكة الأمامية المغلقة والمصابيح الأمامية الأنيقة ومآخذ الهواء الإضافية.

وتأتي سيارة BYD e2 الجديدة بأبعاد قدرها 4260 ملم × 1760 ملم × 1530 ملم، وهو ما يعادل تقريبًا حجم فولفو EX30.

ومع تصميم داخلي بسيط، تقدم الشركة السيارة بشاشة جديدة بقياس قدره 10.1 بوصات في إصدار Comfort أو شاشة بقياس قدره 12.8 بوصة في إصدار Luxury، وتتميز هذه الشاشة بنظام الاتصال DiLink مع الأوامر الصوتية.

ويأتي كلا الإصدارين بشاشة عدادات رقمية بقياس قدره 8.8 بوصات، وهي شاشة غالبًا ما ترتبط بالسيارات المرتفعة السعر.

وتستطيع استخدام هاتفك الذكي بصفته مفتاحًا للسيارة، وتعمل إمكانية الشحن السريع على رفع مستوى البطارية من 30 في المئة إلى 80 في المئة خلال 30 دقيقة فقط، وذلك من أجل تعزيز الراحة.

وينتج المحرك الكهربائي مقدار 70 كيلوواط (نحو 94 حصانًا)، مما يمنح السيارة حيوية كافية للبيئات الحضرية والرحلات على الطرق السريعة.

ويسمح نظام VTL المتكامل للسيارة بالعمل بصفتها مصدرًا متنقلًا للطاقة بقوة تصل إلى 3.3 كيلوواط، وهي قوة مثالية لشحن الأجهزة الكهربائية أثناء التنقل، أو حتى لتشغيل موقع المخيم أو الأدوات الخارجية.