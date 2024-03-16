تمثل كل من Apple Vision Pro و Meta Quest Pro بداية حقبة جديدة لنظارات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR) والتجارب المرتبطة بها. ومع أن العديد من النظارات الأخرى مثل: Meta Quest 3 و PS VR2 و Valve Index تركز في الألعاب والترفيه، فإن نظارتي Quest Pro و Vision Pro تركزان في مجال متميز يستهدف بنحو أساسي الأشخاص الذين يتطلعون إلى إدماج نظارة الواقع المختلط في عملهم وحياتهم اليومية.

إذ تحتوي كلتا النظارتين على العديد من مزايا وتطبيقات الإنتاجية، وقد صُممت هذه النظارات بنحو مناسب للأشخاص الذين يعملون باستمرار باستخدام حواسيبهم؛ مما يسمح لهم بعرض المحتوى الرقمي على البيئة الواقعية بدلًا من الجلوس باستمرار على المكتب، وكلتا النظارتين غير مصممتين بنحو أساسي لهواة اللعب بألعاب الواقع الافتراضي، وهذه الفئة تناسبها نظارة Meta Quest 3 التي تُعد من أبرز النظارات لهواة اللعب بألعاب الواقع الافتراضي.

هذا لا يعني أن نظارة Quest Pro لا تحتوي على أي ألعاب، بل يمكنها تشغيل جميع الألعاب التي تعمل في نظارة Meta Quest 3، ولكنها أغلى منها بكثير.

وفيما يلي سنقدم مقارنة بين نظارتي Apple Vision Pro و Meta Quest Pro، لتتعرف أبرز الفروق بينهما:

التصميم:

أول شيء ستلاحظه في كلتا النظارتين هي الواجهة الأمامية، ومع أن معظم نظارات الواقع الافتراضي الأخرى تأتي بتصاميم بلاستيكية مع عدد قليل من الكاميرات، فإن كلًا من Quest Pro و Apple Vision Pro تمتازان بواجهات زجاجية.

شيء آخر ستلاحظه هو حزام الرأس الخلفي المتوفر في كلتا النظارتين، والذي يقلل تشابه هذه النظارات مع نظارات الواقع الافتراضي الأخرى ويجعلها مشابهة أكثر لنظارات التزلج العالية الجودة.

تأتي نظارة آبل Vision Pro مع حزام مزدوج للمساعدة في التخفيف من إجهاد الرقبة والظهر الناتجين عن استخدام Vision Pro، ويمتاز حزام Meta Quest Pro بأنه يوفر راحة كبيرة مقارنة بنظارات الواقع الافتراضي الأخرى من Meta.

يمتاز تصميم Vision Pro بالفخامة العالية، وكل جزء من أجزاء هذه النظارة – من الشاشة الأمامية المصنوعة من الألمنيوم إلى حزام الرأس المصنوع من القماش الناعم – مصنوع من مواد عالية الجودة، وأما Quest Pro فتأتي بتصميم أكثر بساطة مقارنةً بتصميم نظارة آبل، وهي أصغر حجمًا منها وجميع الأجزاء تظهر بلون واحد.

الأداء:

تتألق Vision Pro فيما يتعلق بالأداء؛ إذ يمكنك العمل مع العديد من التطبيقات في وقت واحد وتغيير حجم النوافذ بسهولة، وأما Quest Pro فيمكنها التعامل مع ثلاثة تطبيقات فقط في كل مرة ولا يمكن نقل أي منها أو تغيير حجمها. ويعود السبب الرئيسي لهذا الاختلاف إلى المعالج الذي تعمل به كل نظارة.

وبنحو عام، تُعدّ نظارة Vision Pro أقوى بكثير من Quest Pro فهي تعمل بمعالج M2 الذي ظهر أول مرة في حواسيب ماك في عام 2022 كما تعمل بمعالج R1 الجديد كُليًا، وأما Quest Pro فتعمل بمعالج Snapdragon XR2 Gen 1 الذي يُعدّ من المعالجات القديمة نسبيًا، فقد ظهر أول مرة في عام 2019.

ومع ذلك يتمتع معالج Snapdragon XR2 Gen 1 بالقوة العالية، لكن لا يوجد معالج مشارك معه، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي في نظارة ميتا تأتي بسعة أقل بمقدار 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المتوفرة في نظارة آبل؛ إذ تأتي نظارة آبل مع سعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وتأتي نظارة ميتا مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهذا يؤثر في سلاسة الأداء وسرعة معالجة المهام.

الجانب الذي تبرز فيه نظارة Quest Pro أنها توفر تجربة أكثر سلاسة من نظارة آبل في أثناء التجول في المساحات الصغيرة، فقد أبلغ بعض المستخدمين أن التجول في المساحات الصغيرة باستخدام Vision Pro يمكن أن يؤدي إلى تشويش حركة العناصر الرقمية الظاهرة أمام المستخدم.

وحدات التحكم:

لا تأتي نظارة Apple Vision Pro مع وحدات تحكم من أي نوع، وبدلًا من ذلك، يمكنك التحكم فيها باستخدام يديك وعينيك؛ إذ تحتوي هذه النظارة على أجهزة تعقب لحركة اليدين والعيون، ومع ذلك، يمكنك توصيل بعض الأجهزة الخارجية عبر تقنية البلوتوث مثل: لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم في الألعاب، ولكن معظم التطبيقات المتوفرة حاليًا في Vision Pro تعمل بنحو جيد مع إيماءات اليد.

أما Quest Pro فتأتي مع وحدات تحكم؛ وتحتوي كل وحدة تحكم على ثلاث كاميرات، وتمتاز وحدات التحكم هذه بأنها أذكى وأسرع من تلك التي تأتي مع نظارات ميتا الأخرى وذلك بفضل معالجات Qualcomm Snapdragon 662 التي تعمل بها هذه الأجهزة.

السعر:

تُباع نظارة Apple Vision Pro بسعر يبدأ من 3499 دولارًا، وتُباع Meta Quest Pro بسعر يبدأ من 1000 دولار.

إليك المواصفات الأساسية لنظارتي Vision Pro و Meta Quest Pro:

نظارة Vision Pro نظارة Meta Quest Pro المعالج معالج M2 من آبل؛ الثماني النوى، مع معالج (R1) الجديد. معالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 1 معدل تحديث الشاشة 90- 100 هرتز. 72 – 90 هرتزًا. سعة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. البطارية توفر ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام العام. توفر ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام العام. المسافة بين الحدقتين (IPD) تتراوح بين 51 مم و 75 مم. تتراوح بين 55 مم و 75 مم. الوزن يتراوح بين 600 و 650 جرامًا. 722 جرامًا. السعر يبدأ من 3499 دولارًا. يبدأ من 1000 دولار.