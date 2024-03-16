مايكروسوفت تطلق Copilot Pro عالميًا مع اشتراك مجاني لمدة شهر

بدأت مايكروسوفت إطلاق الاشتراك المأجور في مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot Pro على نطاق واسع في 222 دولة حول العالم، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وتتيح مايكروسوفت الاشتراك الشهري في Copilot Pro مقابل 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية للدول المختلفة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت الاشتراك المأجور في مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها مطلع العام الجاري، وبقيمة الاشتراك نفسها في روبوت ChatGPT Plus الذي توفره شركة OpenAI.

ويتيح الاشتراك في Copilot Pro أولوية الوصول إلى أحدث نماذج OpenAI بجانب القدرة على إنشاء نماذج مخصصة، واستخدامه داخل حزمة تطبيقات Office إذا كان المستخدم مشتركًا بالفعل في Microsoft 365 لاستخدامه في تطبيقات ورد وأوت لوك وباوربوينت وتطبيقات الويب الأخرى من مايكروسوفت دون اشتراك منفصل.

وسيكون اشتراك Copilot Pro متاحًا أيضًا في تطبيقات الأجهزة المحمولة قريبًا في نظامي أندرويد و iOS، وفقًا لما ذكرته ديفيا كومار، التي تشغل منصب المدير العام لقطاع البحث وتسويق الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

وتتيح مايكروسوفت اشتراكًا مجانيًا لمدة شهر كامل عند الاشتراك في Copilot Pro عبر تطبيق Copilot المتاح في الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS، ويمكن لكافة المستخدمين الاستفادة من ذلك العرض.

وتستعد مايكروسوفت لإدخال المزيد من التحسينات في مساعد Copilot خلال الأشهر المقبلة، ومنها تغييرات خاصة بالتكامل مع نظام التشغيل ويندوز 11، ومن المنتظر الكشف عن تلك التغييرات في مؤتمر مايكروسوفت القادم للمطورين في شهر مايو المقبل.