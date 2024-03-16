مايكروسوفت تطالب مستخدمي كروم بتجربة Bing

تعرض مايكروسوفت مرة أخرى النوافذ المنبثقة في متصفح جوجل كروم في محاولة لحث الأشخاص على التبديل إلى Bing.

وقدمت شركة البرمجيات العملاقة أول مرة إعلانات منبثقة تشبه البرامج الضارة في العام الماضي مع ظهور مطالبة فوق التطبيقات والنوافذ الأخرى.

وبعد أن عالجت مايكروسوفت السلوك غير المقصود، عادت النوافذ المنبثقة مرة أخرى عبر نظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11.

وأبلغ مستخدمو ويندوز عن رؤية النافذة المنبثقة الجديدة التي تروج لمزايا الذكاء الاصطناعي Bing AI ومحرك بحث Bing داخل متصفح جوجل كروم.

وتقول النافذة المنبثقة: “دردش مع GPT-4 مجانًا عبر كروم. احصل على المئات من المحادثات اليومية مع Bing Al”.

وفي حال الموافقة على المطالبة، فإن مايكروسوفت تعيّن Bing بصفته محرك البحث الافتراضي لمتصفح جوجل كروم.

وتبدو هذه المطالبات أقرب إلى البرامج الضارة، وجعلت مستخدمي ويندوز يسألون إذا كانت أصلية أم ضارة. وأكدت مايكروسوفت صحة النوافذ المنبثقة موضحة أنها يجب أن تظهر مرة واحدة فقط.

وقالت كيتلين رولستون، مديرة الاتصالات في مايكروسوفت: “هذا إشعار لمرة واحدة يمنح الأشخاص خيار تعيين Bing بصفته محرك البحث الافتراضي عبر جوجل كروم”.

وأوضحت رولستون أن النافذة المنبثقة تقدم امتيازات لمستخدمي ويندوز، إذ يمكنهم الحصول على محادثات إضافية مع Copilot إذا قبلوا الإشعار.

وقالت مديرة الاتصالات في مايكروسوفت: “نحن نقدر أن نقدم لعملائنا حرية الاختيار، لذلك هناك خيار لرفض الإشعار”.

واستخدمت الشركة مجموعة متنوعة من الطرق التي تحاول من خلالها مطالبة مستخدمي ويندوز بالتبديل إلى Bing ومتصفح إيدج، مما يجعل من الصعب تجنبها من خلال تعديل الإعدادات.

وزادت مايكروسوفت محاولات استهداف مستخدمي جوجل كروم عبر الإعلانات المنبثقة في السنوات الأخيرة.

وتستخدم الشركة النوافذ المنبثقة داخل متصفح جوجل كروم، وعبر شريط مهام ويندوز، وفي أماكن أخرى للترويج لخدماتها.

وأجبرت مايكروسوفت الأشخاص ذات مرة على استخدام متصفح إيدج بعد تحديث ويندوز، وتقدم بانتظام رسالة بوضع ملء الشاشة لمحاولة إقناع مستخدمي ويندوز بالتبديل إلى Bing ومتصفح إيدج بعد تثبيت التحديثات.

واضطرت الشركة في وقت سابق من هذا العام إلى إصلاح مشكلة سمحت لمتصفح إيدج باستيراد بيانات التصفح وعلامات التبويب تلقائيًا من متصفح جوجل كروم دون موافقة المستخدم.