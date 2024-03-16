مؤتمر GTC 2024…إليك أبرز ما نتوقعه في مؤتمر إنفيديا الأضخم

أعلنت إنفيديا أن مؤتمر GTC 2024 سيركز على الذكاء الاصطناعي ليعرض أهم التطورات في هذا المجال. ومن أهم نقاط هذا المؤتمر الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي، جين-سون هوانغ، والمقررة يوم الاثنين الثامن عشر من مارس الساعة الواحدة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، في مركز SAP في سان خوسيه، ولاية كاليفورنيا.

أبرز التوقعات حول مؤتمر GTC 2024:

الذكاء الاصطناعي هو العنوان الأبرز

من الواضح أن ما يشغل بال شركة إنفيديا هو الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يستهدف كل المجالات وفي مختلف القطاعات، ونتيجة لذلك، حققت إنفيديا نجاحًا مذهلًا خلال المدة الماضية، إذ ارتفعت أسهم الشركة بنسبة هائلة بلغت 267% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وارتفعت بنسبة تصل إلى 79% منذ بداية عام 2024. وتسيطر على نسبة تصل إلى 80% من سوق الذكاء الاصطناعي بفضل قوة وحدات معالجة الرسوم الخاصة بها.

وتسعى شركات التكنولوجيا العالمية إلى الحصول على وحدات معالجة الرسوم الخاصة بشركة إنفيديا نظرًا إلى أن قوتها في مجال الذكاء الاصطناعي لا مثيل لها.

حتى أن المدير التنفيذي جين-سون هوانغ يحظى بشعبية تضاهي بعض رؤساء الدول، إذ صدر قبل أشهر تقرير من الشبكة الاجتماعية Blind يكشف مجموعة من المديرين التنفيذيين ومستوى شعبيتهم بدقة فحصل المدير التنفيذي جين سون هوانغ، من شركة إنفيديا، على أعلى نسبة استحسان تصل إلى 96%.

ويعد جين سون هوانغ من القادة الاستثنائيين الذين قادوا شركاتهم إلى إنجازات رائعة، وحصلوا على استحسان كبير. وقد أدى تركيز إنفيديا على تقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، إلى تعزيز مكانتها في السوق؛ مما انعكس إيجابيًا على قيادة هوانغ الذي توقع انتشار الذكاء الاصطناعي قبل عقد من الزمن.

وفي يوم الاثنين الثامن عشر من مارس، سيفتتح هوانج مؤتمر إنفيديا السنوي GTC 2024 بكلمة رئيسية تستغرق قرابة ساعتين يستعرض فيها خطط الشركة للعام المقبل.

كما يتوقع أن نستمع إلى حديث جين-سون هوانغ وهو يناقش تأثير شبكة المحولات العصبية مع مبتكريها ورواد الصناعة، وسيستضيف أيضًا جلسة نقاش موسعة مع جميع المؤلفين الثمانية للورقة الأسطورية (Transformer) لعام 2017 التي قدمت مفهوم شبكة المحولات العصبية؛ وهم: أشيش فاسواني، ونعوم شازير، ونيكي بارمار، وجاكوب أوسزكوريت، وليون جونز، وإيدان إن جوميز، ولوكاس كايزر، وإيليا بولوسوخين.

وسيكون هناك جلسات أخرى تجمع كبار القادة في الصناعة مثل المؤسس المشارك لشركة xAI إيغور بابوشكين، ونائب رئيس شركة مايكروسوفت لقسم الذكاء الاصطناعي التوليدي سيباستيان بوبيك، ورئيسة مختبر الذكاء الاصطناعي في جامعة ستانفورد في-في لي، ونائب رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي في ميتا جوييل بينو، والرئيس التنفيذي للعمليات في OpenAI براد لايتكاب، ومؤسس شركة Adept AI ومديرها التنفيذي ديفيد لوان، ومُؤسِسة ورئيسة شركة Waabi راكيل أورتاسون، والرئيس التنفيذي لشركة Mistral آرثر مينش، والعديد غيرهم من رواد الذكاء الاصطناعي بمختلف الصناعات.

وسيضم المؤتمر قرابة 900 جلسة، و 1700 مقدم، وأكثر من 300 عرض، وستغطي باقي الجلسات قرابة 16 موضوعًا؛ منها: الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والروبوتات، والشبكات، والمحاكاة، والأمن السيبراني، إلخ.

معمارية Blackwell ورقاقة الذكاء الاصطناعي H20

من المتوقع في هذا المؤتمر أن تكشف إنفيديا عن خليفة وحدة معالجة الرسوم H100 المستندة إلى معمارية Hopper، التي أطلقت في عام 2022، وتعد H100 البطاقة المفضلة للشركات التي تدرب وتنشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع كذلك أن نرى أول التفاصيل المتعلقة بمعمارية Blackwell ووحدة معالجة الرسوم B100 القادرة على تقديم أداء أفضل بكثير عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3 من OpenAI.

وفي مؤتمر Supercomputer 2023، عرضت الشركة رسمًا بيانيًا يوضح القدرات المحتملة لوحدة معالجة الرسوم B100 مقارنةً ببطاقات H100 و H200. وكشف هذا الرسم البياني أن كفاءة وحدة معالجة الرسوم B100 في معيار أداء الاستدلال GPT-3 175B كانت قوية للغاية، إذ يلاحظ أن وحدة معالجة الرسوم H100 كانت تحقق أداءً أفضل بإحدى عشرة مرة من وحدة معالجة الرسوم A100، وعند مقارنة وحدة معالجة الرسوم H200 نجد أنها حققت أداءً أفضل بثماني عشرة مرة من وحدة معالجة الرسوم H100، أما وحدة معالجة الرسوم B100 فشهدت قفزة عملاقة لم تحددها إنفيديا حتى الآن ولكن الرسم البياني يوحي بذلك.

ويفترض أن تُصنع وحدة معالجة الرسوم B100 بدقة تصنيع قدرها 3 نانومتر في مسابك TSMC، ومن المتوقع أن تعتمد على ذاكرة HBM3e القادمة بعرض نطاق ترددي هائل يصل إلى 4.8 تيرابايت/ الثانية بحجم يصل إلى 141 جيجابايت.

وفي الوقت نفسه، قد تتجه إنفيديا إلى ذاكرة HBM3e من سامسونج نظرًا إلى أن مايكرون ستحتاج إلى وقت أطول لإطلاق ذاكرة HBM4.

ومن المحتمل أيضًا أن تقدم إنفيديا للحضور والمشاهدين نظرة إلى أحدث التطورات في منصة CUDA الخاصة بها. كما يمكن أن تعلن إنفيديا بدء إنتاج رقاقة الذكاء الاصطناعي H20 للسوق الصيني لتكون بدلًا من رقاقات إنفيديا الأكثر قوة H100 و H200.

أين يمكن متابعة مؤتمر إنفيديا GTC 2024؟

الكلمة الافتتاحية التي سيلقيها مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي، جين-سون هوانغ ستكون في يوم الثامن عشر من مارس الساعة الواحدة مساءً (PM) بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة الحادية عشرة مساءً (PM) بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة في يوم التاسع عشر من مارس الساعة الثانية عشرة صباحًا (AM).

كما يمكن متابعة هذا المؤتمر من خلال البث المباشر على الموقع الرسمي لشركة إنفيديا.

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