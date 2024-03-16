كيف تختار الطراز المناسب من حواسيب MacBook Air من آبل؟

إذا كنت تفكر في شراء حاسوب محمول جديد، وتفكر في حواسيب MacBook Air من آبل لكنك غير قادر على اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بالطراز الذي يجب عليك اختياره أو الحجم المناسب لك، فهناك بعض الأشياء التي تجب مراعاتها قبل اتخاذ القرار النهائي.

أولًا، يجب أن تعرف ما المهام التي تفكر في إنجازها باستخدام الحاسوب المحمول، ومع أن حواسيب MacBook Air نحيفة وخفيفة الوزن بنحو كبير، فهي تمتاز بالأداء القوي؛ لأنها تعمل بمعالجات آبل الحديثة وهي: M2 و M3، وتمتاز هذه المعالجات بقدرتها على معالجة المهام المختلفة السهلة والمتوسطة والكثيفة بسلاسة وسرعة.

الأمر الثاني الذي يجب التفكير فيه هو حجم الحاسوب، فبعض الأشخاص يفضلون الحواسيب الكبيرة التي تأتي بمقاس قدره 15 بوصة أو أكثر، وبعضهم يفضلون الحواسيب المتوسطة الحجم التي تأتي بقياس قدره 13 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التفكير في ميزانيتك والمبلغ الذي ترغب في إنفاقه لشراء حاسوب جديد؛ إذ تختلف أسعار حواسيب ماك بوك آير حسب حجمها ونوع المعالج وسعة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين.

إليك المزيد من التفاصيل حول المعايير التي تجب مراعاتها قبل الشراء، وكيف تختار الطراز المناسب لك:

أبرز المعايير التي تجب مراعاتها قبل الشراء:

إليك أهم المعايير التي تجب مراعاتها قبل شراء حاسوب ماك بوك آير:

1- الحجم:

يتوفر حاسوب MacBook Air بمقاسين هما: 13 بوصة أو 15 بوصة، ويضم الطراز الذي يأتي بقياس قدره 13 بوصة شاشة من نوع Liquid Retina بمقاس قدره 13.6 بوصة، وبدقة قدرها 2560 × 1664 بكسلًا، ويحتوي الطراز الذي يأتي بقياس قدره 15 بوصة على شاشة بمقاس قدره 15.3 بوصة، وبدقة قدرها 2880 × 1864 بكسلًا. ويحتوي كلا الطرازين على منفذين من نوع (USB-C /Thunderbolt 4)، ومنفذ شحن MagSafe ومقبس لسماعة الرأس.

كلا الطرازين يحتويان على لوحة مفاتيح ولوحة تتبع بالمواصفات ذاتها، وكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا، لكن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة يحتوي على بطارية أكبر قليلًا من بطارية الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة. ومع ذلك، فإن عمر البطارية هو ذاته في كلا الطرازين ويصل إلى 15 ساعة.

2- ذاكرة الوصول العشوائي:

الشيء الآخر الذي يجب الانتباه إليه هو ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)؛ إذ تأتي الطرز الأساسية لأجهزة MacBook Air مزودة بذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت فقط. وهذه السعة مناسبة لمهام التصفح وأي مهام أخرى سهلة ومتوسطة، ولكن أي شخص يرغب في الاستفادة من سرعات التحميل العالية، فعليه اختيار الطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 16 جيجابايت.

3- السعر:

يُباع حاسوب MacBook Air الذي يعمل بمعالج M2 ويأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 999 دولارًا، ويُباع حاسوب MacBook Air الذي يعمل بمعالج M3 ويأتي بمقاس قدره 13 بوصة بسعر يبدأ من 1099 دولارًا، ويُباع حاسوب MacBook Air الذي يعمل بمعالج M3 ويأتي بمقاس قدره 15 بوصة بسعر يبدأ من 1299 دولارًا.

هل طراز M3 MacBook Air الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة مناسب لك؟

إذا كنت تفكر في شراء أحدث حاسوب محمول من حواسيب ماك بوك آير من آبل، فعليك اختيار إما حاسوب MacBook Air M3 الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة أو الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة.

يمتاز الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة بأنه أخف وزنًا من الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة، وهو الأفضل للأشخاص الذين يحتاجون إلى حاسوب محمول خفيف جدًا، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة، فهو مناسب للأشخاص الذين يفضلون الشاشات الكبيرة الحجم.

من ناحية أخرى، عليك التفكير في المبلغ الذي تود دفعه؛ إذ يُباع الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة بسعر أغلى من سعر الطراز الذي يبلغ مقاسه 13 بوصة.

هل حاسوب MacBook Air M2 مناسب لك؟

لنفترض أن لديك 1000 دولار فقط لشراء حاسوب جديد، وأنت ترغب في شراء حاسوب محمول جديد من شركة آبل. في هذه الحال، سيكون خيارك الوحيد هو جهاز MacBook Air الذي يعمل بمعالج M2 والذي يأتي بمقاس قدره 13 بوصة، ويبدأ سعر هذا الطراز من 999 دولارًا؛ مما يجعله حاسوب ماك بوك الأقل تكلفة المُتاح في متجر آبل الإلكتروني.

يأتي هذا الطراز بمواصفات قد لا تناسبك، فهو يأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة قدرها 256 جيجابايت من قرص التخزين من نوع SSD، وإذا أردت ترقية سعة التخزين إلى 512 جيجابايت، فعليك دفع مبلغ إضافي قدره 200 دولار.

من ناحية أخرى، ألغت آبل خيار الحصول على جهاز M2 MacBook Air الذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة من متجرها الإلكتروني الرسمي، لذا إذا كنت تريد الطراز الذي يضم شاشة كبيرة، فستحتاج إلى البحث عن متجر آخر يوفر هذا الطراز، أو اختيار الطراز الجديد الذي يعمل بمعالج M3 والذي يأتي بمقاس قدره 15 بوصة.