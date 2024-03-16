كافيار تعلن طرازًا فاخرًا من الذهب من نظارة آبل فيجن برو

أعلنت شركة كافيار المتخصصة في تصميم المنتجات الفاخرة طرح إصدار معدل من نظارة آبل فيجن برو من الذهب عيار 18، وتنوي الشركة إتاحتها للمستهلكين خلال عام 2025 المقبل.

وسيكون رباط الرأس الخاص بالنظارة مصنوعًا من جلد كونولي العالي الجودة، مع غطاء واقي ذهبي مستوحى من “نظارات توم فورد وأقنعة غوتشي للتزلج”، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وأضافت الشركة أن نظارة فيجن برو المعدلة التي ستطلقها لن تعرض أعين المستخدمين، بسبب الغطاء الذهبي، وقالت الشركة إنها فعلت ذلك؛ لأن بعض المستخدمين “لا يستمتعون بعرض أعينهم عبر الشاشة الخارجية” في إشارة إلى ميزة EyeSight التي تعرض أعين المستخدمين في الشاشة لمن حولهم. وبطبيعة الحال، فإن الغطاء الذهبي المعتم سيلغي تلك الميزة.

وسيكون إصدار كافيار من نظارة آبل فيجن برو متاحًا فقط بكميات محدودة، إذ ستوفر الشركة 24 وحدة فقط منها، ومن المتوقع إطلاقها مطلع عام 2025 المقبل.

ويُقال إن وزن النظارة المعدلة سيكون في حدود 1.5 كيلوجرام، وهو ما سيجعل استخدامها أمرًا صعبًا؛ لأنها ستكون ثقيلة الوزن على الرأس.

ولم تكشف الشركة عن السعر المبدئي للنظارة المعدلة، ولكن بعض التقارير أشارت إلى أنه يبدأ من 40 ألف دولار أمريكي.

وطرحت الشركة حديثًا أيضًا إصدارًا معدلًا من هاتف آيفون 15 برو لكي يتماشى مع مظهر فيجن برو المعدل، في مقابل 8 آلاف دولار، ويمكن للمهتمين من المستهلكين طلب الهاتف حاليًا من الموقع الرسمي للشركة.