فودافون تبيع أعمالها في إيطاليا مقابل 8 مليارات يورو

باعت شركة الاتصالات البريطانية فودافون أعمالها في إيطاليا (Vodafone Italy)، إلى شركة الاتصالات السويسرية سويسكوم في مقابل 8 مليارات يورو.

وتأتي عملية البيع كجزء من خطة الشركة لإعادة تشكيل أعمالها في القارة الأوروبية، إذ باعت أيضًا أعمالها في إسبانيا (Vodafone Spain) إلى شركة زيغونا للاتصالات في صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات يورو، كما أدمجت الشركة أعمالها في بريطانيا (Vodafone UK) مع شركة الاتصالات Three UK، وهي خطوة ما زالت تراجعها سلطات تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة.

وقالت ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية للشركة، إن عملية البيع تمثل “الخطوة الثالثة والأخيرة في إعادة تشكيل عملياتنا الأوروبية”.

وقالت الشركة إنها ستركز أعمالها في أوروبا على الأسواق المتنامية حيث تتمتع الشركة “بمواقع قوية ونطاق محلي جيد”.

وكجزء من الصفقة الأخيرة، ستواصل مجموعة فودافون تقديم بعض الخدمات لشركة سويسكوم لمدة تصل إلى خمس سنوات. وستدفع الشركة السويسرية لفودافون مقابل تلك الخدمات سنويًا، علمًا بأن تكلفة السنة الأولى ستصل إلى 350 مليون يورو.

وتسعى الشركتان أيضًا إلى إقامة علاقات تجارية وثيقة مستقبلًا، وزيادة التعاون خارج السوق الإيطالية، ويمكن أن تشمل مجالات التعاون إنترنت الأشياء وخدمات المؤسسات وحلولها والخدمات التشغيلية المشتركة والتجوال وغيرها.

وتحتاج الصفقة إلى الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية المعنية، ومنها هيئة المنافسة الإيطالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية.

وتخطط فودافون لإعادة هيكلة مؤسستها بداية من الشهر المقبل إلى خمسة أقسام رئيسية: ألمانيا والأسواق الأوروبية والأسواق الأفريقية وفودافون للأعمال وفودافون للاستثمارات.