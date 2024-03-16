سناب شات تختبر خيارًا لإلغاء الحذف التلقائي للرسائل

أعلنت سناب شات تحديثًا جديدًا مهمًا فيما يتعلق بمبادئ التصميم مع تجربة جديدة تسمح لمستخدمي المنصة بالاحتفاظ بالرسائل ضمن التطبيق بما يتجاوز مدة الحذف التلقائي الحالية البالغ قدرها 24 ساعة.

وتختبر المنصة خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين تحديد خيار “عدم الحذف مطلقًا” من أجل الاحتفاظ بالرسائل، مما يجعل التطبيق يشبه إلى حد كبير أي تطبيق مراسلة آخر.

وقد تفقد المنصة نقطة تمايزها الرئيسية بسبب هذا الخيار، مع أنه من الواضح أن المنصة تشعر أنها بحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة.

وقالت سناب شات: “نحن نستمع إلى مستخدمينا ونتعلم منهم، ونبتكر بطريقة مدروسة بناءً على احتياجاتهم. استجابة لتعليقات مجتمعنا، يسعدنا تقديم إعداد جديد في الدردشة نأمل أن يوفر تحكمًا أكبر في المحادثات مع الأشخاص المهمين”.

وتختبر سناب شات الخيار الجديد في أسواق محددة، ويستطيع مستخدمو المنصة في تلك الأسواق تفعيل هذا الخيار الجديد على أساس كل محادثة على حدة.

وقالت المنصة: “يمكن للمشاركين في المحادثة تحديث الإعدادات في أي وقت، وتؤكد الإشعارات داخل الدردشة أن الخيار مفعل أو غير مفعل”.

ويعني ذلك أنه يمكن لأي شخص داخل الدردشة إيقاف تشغيل هذا الخيار، مما يضمن بقاء التحكم في أيدي جميع المشاركين.

وتستمر المحادثات ضمن المنصة بالزوال بطريقة افتراضية، مع بقاء الزوال عنصرًا أساسيًا في فلسفة التصميم.

وفي ظل زيادة عدد الأشخاص الذين يستخدمون سناب شات بصفتها منصة مراسلة رئيسية مفضلة لديهم، فإن الخيار الجديد مصمم لتوفير تحكم إضافي لأولئك الذين قد يرغبون في الاحتفاظ بسجل طويل للمحادثات.

وتعد هذه الخطوة مهمة للمنصة التي اشتهرت بصفتها منصة للرسائل المختفية وأصبحت أداة شائعة بين الجماهير الأصغر سنًا بناءً على هذه الصفة.

وفي ظل زيادة الاهتمام بالرسائل المباشرة، فمن المحتمل أن المنصة ترى في ذلك فرصة لتوسيع قيمتها واستخدامها بين المزيد من الناس.

ويستهدف هذا الخيار الجديد المستخدمين الذين يميلون إلى الاستمرار باستخدام المنصة مع تقدمهم في السن في حال كانت توفر الوظائف الأخرى الموجودة في تطبيقات المراسلة الأخرى.

وتتطلع سناب شات إلى تعزيز جاذبيتها لدى جمهور واسع لتحفيز المزيد من النمو وتعزيز إمكاناتها الإعلانية.