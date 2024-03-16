جوجل ميت تطرح مزايا تحسين المظهر في إصدار سطح المكتب

أطلقت جوجل مرشحات (فلاتر) جديدة لتحسين المظهر قبل الانضمام إلى الاجتماعات عبر خدمة جوجل ميت لإجراء الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت.

وكانت جوجل قد أتاحت تلك الميزة في وقتٍ سابق في الأجهزة المحمولة نهاية العام الماضي، قبل أن تتيحها الآن عند استخدام الخدمة عبر متصفح الويب.

ويمكنك الاختيار بين مرشحين مختلفين: تحسين خفيف Subtle أو التنعيم Smooth. وقالت جوجل عبر مدونتها الرسمية إن المرشح الخفيف يجري بعض التغييرات مثل تنعيم البشرة على نحو طفيف جدًا، بالإضافة إلى تفتيح المنطقة تحت العين وتبييض العين، في حين يجعل مرشح التنعيم التأثيرات الثلاثة أكثر وضوحًا.

واستنادًا إلى الصور المقدمة من جوجل، لا يبدو أن أيًا من الخيارين يغير المظهر بشكل كبير مثل بعض التأثيرات الموجودة في منصات أخرى مثل سناب شات على سبيل المثال، بل يطبق تأثيرات خفيفة قد لا تحدث فارقًا واضحًا.

ويمكن تجربة المرشحات الجديدة من خلال تحديد إعداد تطبيق التأثيرات المرئية في Meet، ثم اختيار المظهر Appearance، وتشغيل ميزة “تحسين صورة الوجه” في الصورة واختيار “الفلتر” المفضل.

وتطرح الشركة الميزة الجديدة في Google Meet بدءًا من اليوم، لكنها ستكون متاحة فقط للمستخدمين المشتركين في خطط الأعمال أو التعليم، كما سيتمكن المشتركون أيضًا في جوجل ون وورك سبيس من الوصول إلى الميزة الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات المنافسة لخدمة جوجل ميت مثل زوم وتيمز تتيح بالفعل إمكانية تغيير المظهر منذ وقتٍ طويل وبشكل أكثر وضوحًا أيضًا.