بطاقات إنفيديا RTX 50 ستستخدم ذاكرة GDDR7 بسرعة مذهلة

يبدو أن إنفيديا تخطط للاعتماد على ذاكرة الجيل القادم GDDR7 مع سلسلة بطاقات RTX 50 المستندة إلى معمارية Blackwell.

أحدث التسريبات التي كشف عنها حساب kopite7kimi، على منصة X، تؤكد أن سلسلة البطاقات الرسومية RTX 50 ستعتمد على ذاكرة GDDR7 بسرعة تصل إلى 28 جيجابت/ الثانية، مع الإشارة إلى أن أولى رقاقات ذاكرة GDDR7 ستكون قادرة على تحقيق سرعات تصل إلى 32 جيجابت/ الثانية.

وتؤكد التسريبات أيضًا أن إنفيديا ستعتمد على كثافة قدرها 16 جيجابت للرقاقة الواحدة في ذاكرة GDDR7، مما يعني أن أحجام الذاكرة قد تظل دون تغيير إلى حد كبير في سلسلة بطاقات RTX 50.

ويمكن لذاكرة GDDR7 بسرعة نقل تصل إلى 28 جيجابت/ الثانية تقديم عرض نطاق ترددي أعلى بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بذاكرة GDDR6 التي تبلغ سرعتها 18 جيجابت/ الثانية، وأسرع بنسبة تصل إلى 33% من ذاكرة GDDR6X التي تأتي بسرعة تصل إلى 21 جيجابت/ الثانية.

واختارت إنفيديا ذاكرة GDDR6 بسرعة تصل إلى 14 جيجابت/ الثانية في سلسلة بطاقات RTX 20، المستندة إلى معمارية Turing. وفي الجيل القادم، ستتجه إنفيديا إلى ذاكرة GDDR7 بسرعة تصل إلى 28 جيجابت/ الثانية إذ تعد ضعف تلك السرعة تمامًا وهذا سينعكس إيجابيًا على مستوى أداء البطاقة الرسومية.

وقد تعتمد إنفيديا على ذاكرة GDDR7 بسرعة تصل إلى 32 جيجابت/ الثانية في سلسلة البطاقات المحسنة RTX 50 SUPER، وربما تتجاوز إنفيديا سرعة 32 جيجابت/ الثانية وتختار رقاقات ذاكرة سامسونج المتوقع وصول سرعتها إلى 36 جيجابت/ الثانية.

وتتميز تقنية ذاكرة GDDR7 بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة إذ تعمل عند فولط أدنى من ذاكرة GDDR6. واللافت أن ذاكرة GDDR7 ستستخدم ثلاثة مستويات من الإشارات (-1، 0، +1) لنقل ثلاثة بتات من البيانات لكل دورتين. وهذا تغيير واضح في إشارات NRZ المستخدمة في ذاكرة GDDR6، والتي تنقل بِتّين لكل دورتين.

ويمثل هذا التغيير وحده تحسنًا بنسبة تصل إلى 50% في كفاءة نقل البيانات، إذ سيكون لدى ذاكرة GDDR7 ضعف عدد القنوات المستقلة (أربع قنوات مقابل قناتين في ذاكرة GDDR6)، وفي الوقت نفسه ستستخدم إشارات PAM3 بمعدل نقل بيانات أعلى لكل دورة مما يؤدي إلى تحسين الأداء.