تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية خلال عام 2023

شهدت مبيعات الحواسيب الشخصية تراجعًا بنسبة قدرها 9% خلال عام 2023 الماضي، بعد زيادة طلبها على نحو كبير خلال جائحة كورونا، وفقًا لما أعلنته شركة IDC المتخصصة في أبحاث السوق.

وأرجعت الشركة أيضًا تراجع مبيعات الحواسيب الشخصية إلى ارتفاع مستويات التضخم وتقييد كثير من الشركات ميزانياتها.

ومع ذلك الانخفاض السنوي، أشارت شركة IDC إلى أن الأمور بدأت بالاستقرار في منتصف عام 2023 وخلال الربع الرابع، إذ نمت شحنات أجهزة الحاسوب فعليًا بنسبة قدرها 6.1٪ على أساس سنوي.

ووفقًا لشركة IDC، فإنه من المتوقع أن يستمر الصعود الإيجابي الذي بدأ في الربع الرابع من العام الماضي إلى عام 2024.

وقال جاي تشو، مدير الأبحاث في شركة IDC لرصد أجهزة العملاء عالميًا: “نتوقع ظهور العديد من العوامل المحركة بدءًا من النصف الأخير من عام 2024. ومع انتهاء دعم ويندوز 10 في أواخر عام 2025، نتوقع من المؤسسات تسريع عملية الترقية إلى ويندوز 11، التي من المفترض أن تستمر حتى العام المقبل”.

ومن المتوقع أيضًا إطلاق إصدارات جديدة من المعالجات ووحدات معالجة الرسوميات في هذا الإطار الزمني تقريبًا، بالإضافة إلى توسع الذكاء الاصطناعي وتعدد استخداماته التي قد تنعكس إيجابًا على مبيعات الحواسيب الشخصية.

وبالعودة إلى الربع الرابع من عام 2023، تفيد تقارير IDC بأن شركة ديل كانت أكبر شركة مصنعة للحواسيب الشخصية من حيث الشحنات تليها إتش بي ولينوفو وNEC وأسوس.