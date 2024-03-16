الولايات المتحدة تحقق في تسهيل ميتا بيع المخدرات عبر منصاتها

يجري المحققون الأمريكيون في ولاية فرجينيا تحقيقًا في كون شركة ميتا قد سهلت البيع غير القانوني للمخدرات واستفادت منه عبر منصاتها الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن المدعين أرسلوا مذكرات استدعاء للمنصة كجزء من تحقيق جنائي، كما طلبوا سجلات تتعلق بمحتوى المخدرات أو البيع غير المشروع لها عبر المنصات الاجتماعية التابعة لها.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA تساعد أيضًا في التحقيق الذي يتهم ميتا بتسهيل تجارة المخدرات، مع ملاحظة أن التحقيق قد لا يؤدي في النهاية إلى إثبات تورط المنصة بارتكاب مخالفات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم ميتا قوله في بيان: “إن بيع المخدرات غير المشروعة يتعارض مع سياساتنا، ونحن نعمل على العثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا”.

ورفض مكتب المدعي العام والمتحدثة باسم إدارة الغذاء والدواء التعليق بعد طلب صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز.

وقال نيك كليج، رئيس الشؤون العالمية في ميتا، في منشور له عبر منصة إكس، إن شركة ميتا تتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وسناب شات للمساعدة في منع بيع المخدرات عبر الإنترنت، وتثقيف المستخدمين بشأن المخاطر المرتبطة بها.