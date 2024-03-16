الحكومة الأمريكية تستعد لإعلان منحة مالية بمليارات الدولارات لإنتل

وفقًا لأحدث تقرير من وكالة رويترز، يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو على وشك إعلان منحة مالية كبرى لشركة إنتل في ولاية أريزونا الأسبوع المقبل.

وتهدف هذه المنحة المالية، التي تُعد جزءًا من قانون (CHIPS)، إلى دعم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف التمويل الحكومي الأمريكي عامة إلى تقليل الاعتماد على الصين وتايوان، إذ انخفضت حصة الولايات المتحدة الأمريكية عالميًا في أشباه الموصلات من نسبة قدرها 37% في عام 1990 إلى نسبة تصل إلى 12% فقط في عام 2020، وفقًا لوكالة رويترز.

ولم تؤكد الحكومة الأمريكية بعدُ المبلغ الذي ستتلقاه إنتل، لكن تقول الشائعات إن المنحة المالية لإنتل قد تتجاوز 10 مليارات دولارٍ. ويشمل التمويل منحًا وقروضًا تهدف إلى تعزيز قدرة إنتل التنافسية وكذلك توسيع صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولقد افتتحت إنتل منشأة التعبئة والتغليف للرقاقات بتكلفة مالية تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ في نيو مكسيكو، وستكون مهمة للغاية لمنتجات الشركة من الجيل القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع قدرتها على تطوير أشباه الموصلات في ولاية أريزونا بمصنعين وصلت تكلفتهما إلى 20 مليار دولارٍ. كما عملت إنتل على إنشاء موقع Silicon Heartland الجديد في مقاطعة ليكنج بالقرب من كولومبوس، ولاية أوهايو، الذي سيتطلب استثمارًا إجماليًا قدره 100 مليار دولارٍ.

ويوضح هذا المشروع، المتوقع اكتماله في نهاية عام 2026، التزام إنتل بمواصلة توسيع صناعة أشباه الموصلات في أمريكا.

ويهتم الرئيس بايدن بولاية أريزونا لكونها محورية في انتخابات الرئاسة المقبلة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصبح أريزونا مركزًا رئيسيًا للتصنيع؛ إذ تبني إنتل و TSMC مصانعهما الجديدة في هذه الولاية.

ويأتي قانون (CHIPS) لعام 2022 بإجمالي تمويل قدره 52.7 مليار دولارٍ، خُصص منه مبلغ 39 مليار دولارٍ لإنتاج رقاقات أشباه الموصلات و 11 مليار دولارٍ للبحث والتطوير.

وقد تلقت كلٌ من شركتي GlobalFoundries و Microchip Technology منحًا مالية بموجب هذا القانون، فحصلت GlobalFoundries على مبلغٍ قدره 1.5 مليار دولارٍ لبناء منشأة جديدة في نيويورك ولتوسيع عملياتها في ولاية فيرمونت، في حين حصلت Microchip Technology على مبلغٍ قدره 162 مليون دولارٍ لزيادة الإنتاج في مصانعها الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.