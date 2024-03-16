أنكر تكشف عن سماعات لاسلكية لارتدائها أثناء النوم

أعلنت شركة أنكر السماعة اللاسلكية الجديدة ‏Soundcore Sleep A20، التي تُعد نسخة مطورة من سماعة Sleep A10، وهي سماعات لاسلكية مخصصة للارتداء في أثناء النوم.

وتأتي السماعة اللاسلكية بعدة تحسينات وتطويرات مقارنة بالإصدار السابق، إذ تعد الشركة بتجربة صوت نقية عن طريق تقديم عزل أقوى للضوضاء، بالإضافة إلى عمر أطول للبطارية، ومميزات أخرى مثل إضافة المنبه وتتبع النوم.

وفيما يتعلق بالتصميم، فإن سماعة Sleep A20 تبدو مشابهة للإصدار السابق، لكن تصميم السماعة الجديدة من الجانب يسمح بنوم أكثر راحة، كما أنها مزودة من الداخل بسدادات جديدة تزعم الشركة أنها قادرة على حجب الضوضاء على نحو أكبر بثلاث مرات من سماعات الأذن التقليدية، لكن السماعة نفسها لا تدعم ميزة الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

وتدّعي شركة أنكر أن سدادات الأذن في السماعة قادرة على حجب أصوات صاخبة مثل صوت نشر الخشب أو تقطيع جذوع الأشجار أو طحن الحصى أو صوت شخير الشريك النائم، من أجل التمتع بنوم عميق وهادئ.

وتتميز السماعة الجديدة Soundcore Sleep A20 بخاصية المنبه المدمج، وهي ميزة مفيدة للأزواج أو رفقاء السكن الذين يستيقظون في أوقات مختلفة، للاستيقاظ دون إزعاج المحيطين.

وتحتوي السماعات أيضًا على مكتبة مدمجة تحتوي على أصوات “الضوضاء البيضاء” التي يمكن الاستماع إليها في وضع توفير الطاقة دون الاتصال عبر البلوتوث.

وتتمتع سماعة A20 بعمر بطارية أطول، إذ يمكن للبطارية توفير 14 ساعة في وضع السكون، و 10 ساعات عند استخدام البلوتوث.

وتتميز السماعة بتصميم محكم يأخذ شكل تجويف الأذن دون البروز إلى الخارج، مما يجعلها مناسبة للنوم على الجانب. كما أضافت Soundcore بطانة من السيليكون لكل الأجزاء الملامسة للأذن.

وفي حال انزلاق السماعة في أثناء النوم، يمكن الحصول عليها بسهولة عن طريق خاصية Find My Earbuds، إذ تُصدر السماعة نغمة لإيجادها دون تضييع الوقت في البحث عنها.

ومن الإضافات الجديدة في السماعة خاصية المراقبة التلقائية للنوم، التي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Soundcore المتوفر لنظامي iOS وأندرويد، لكن لا توجد تفاصيل كافية بشأنها.

وستطرح أنكر سماعة Souncore Sleep A20 للبيع خلال شهر مايو المقبل، بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا.