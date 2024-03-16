أسوس تحطم 4 أرقام عالمية مع لوحة ROG Maximus Z790 Apex Encore

أعلنت شركة أسوس تحطيمها أربعة أرقام عالمية باستخدام اللوحة الأم ROG Maximus Z790 Apex Encore المزودة بالمعالج المركزي إنتل Core i9-14900KS الذي أطلق في الآونة الأخيرة.

وبالتعاون مع فريق كسر السرعة المخضرم من شركة أسوس، تمكن خبير كسر السرعة Elmor من رفع تردد المعالج المركزي i9-14900KS إلى سرعة مذهلة تصل إلى 9117.75 ميجاهرتز.

ويعتمد المعالج المركزي Core i9-14900KS على رقاقة المعالج المركزي i9-14900K نفسها المستندة إلى معمارية Raptor Lake Refresh، إذ يحتوي على 8 نويات P تعمل بتردد معزز يصل إلى 6.20 جيجاهرتز بزيادة قدرها 200 ميجاهرتز، مقارنة بتردد نويات P مع معالج i9-14900K، و 16 نواة E تعمل بتردد معزز يصل إلى 4.50 جيجاهرتز بزيادة قدرها 100 ميجاهرتز.

ويمكن الاستفادة من قوة المعالج المركزي i9-14900KS كليًا مع اللوحات الأم برقاقتي Z790 و Z690 في أثناء توصيل منفذي الطاقة EPS، مع العلم أن كل منفذ من هذه المنافذ يحتوي على ثمانية أسنان. وبذلك سيعمل المعالج المركزي بأقصى تردد له، إذ أكدت إنتل أن رقاقة المعالج المركزي i9-14900KS اختيرت بعناية ليعمل المعالج بأفضل تردد.

كما استطاع كاسر السرعة Safedisk، باستخدام الإعدادات نفسها، تحطيم ثلاثة أرقام عالمية إضافية، إذ حقق في برنامج PiFast نتيجة تصل إلى 6.79 ثوان، وحقق في برنامج SuperPI 1M نتيجة تصل إلى 3.768 ثوان، وفي برنامج PYPrime 32B حقق نتيجة تصل إلى 97.596 ثانية.

وتُعد سلسلة اللوحات الأم ROG Maximus Z790 Apex الخيار الأمثل للاعبين والمتخصصين في كسر السرعة الذين يبحثون عن تصميم مذهل وقوة هائلة.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، استخدمت اللوحة الأم ROG Maximus Z790 Apex لكسر سرعة المعالج المركزي إنتل Core i9-13900K، من الجيل الثالث عشر، ليصل إلى تردد قدره 9 جيجاهرتز محققًا رقمًا عالميًا مذهلًا، كما استُخدمت اللوحة الأم ROG Maximus Z790 Apex Encore لكسر سرعة المعالج المركزي إنتل Core i9-14900KF، من الجيل الرابع عشر، ليصل إلى تردد قدره 9043.92 ميجاهرتز.