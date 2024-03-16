آبل تدفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

وافقت شركة آبل على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تزعم أن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قد احتال على المساهمين من خلال إخفاء طلب هواتف آيفون المتراجع في الصين ، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.

وتتطلب التسوية المقترحة موافقة قاضية المقاطعة الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز في ولاية كاليفورنيا من أجل تمريرها.

وكان الرئيس التنفيذي تيم كوك قد أعلن مطلع نوفمبر 2018 النتائج المالية للشركة خلال الربع الأخير، قائلًا إن شركة آبل تواجه ضغوطًا في الأسواق الناشئة، حيث تتراجع قيمة العملات المحلية، وذكر كوك عدة بلدان هي تركيا والهند والبرازيل وروسيا، لكنه لم يشر إلى الصين في القائمة.

وعند الحديث عن الصين، قال كوك إنه “لن يضع الصين في هذه الفئة”، مضيفًا أن أعمال الشركة كانت قوية جدًا في الربع الأخير، مع نسبة نمو بلغت 16%، وتركزت على نحو أساسي على مبيعات هواتف آيفون.

وبعد مرور بضعة أشهر، أي في مطلع عام 2019، أرسل كوك خطابًا للمستثمرين يشير إلى أن إيرادات آبل للربع المالي الرابع من عام 2018 ستصل إلى 84 مليار دولار، أي أقل من توقعاتها الأصلية التي تراوحت بين 89 و 93 مليار دولار خلال هذا الربع، ثم أعلنت آبل لاحقًا إيرادات قدرها 84.3 مليار دولار للربع نفسه.

وأرجع كوك نقص إيرادات الشركة خلال ذلك الربع إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين، مما أثر سلبًا في عائدات هواتف آيفون على نحو حاد.

وزعم المستثمرون في دعوتهم القضائية أن كوك كان يعلم أن طلب هواتف آيفون آخذ في الانخفاض في الصين عند الكشف عن النتائج المالية في نوفمبر 2018، لكنه لم يصرح بذلك.

ونفت شركة آبل تلك الادعاءات، ولم تعترف بارتكاب أي مخالفات، وقالت إنها وافقت فقط على التسوية المقترحة، لتجنب التكاليف الإضافية، والوقت الذي يستغرقه التقاضي.