مرسيدس: السيارات الكهربائية جاهزة للأسواق العالمية

قطعت السيارة الكهربائية Vision EQXX من مرسيدس مسافة قدرها ألف كم بشحنة واحدة فقط، وذلك في ظل مواصلة الشركة الألمانية السعي إلى جعل سياراتها الكهربائية المستقبلية التي تسير على الطريق فعالة قدر الإمكان.

وقاد مهندسو مرسيدس سيارة Vision EQXX عبر الصحراء العربية، وسافرت السيارة الكهربائية من الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقد سجلت كفاءة قدرها 13.5 كم لكل كيلوواط، إذ اخترق الشكل الديناميكي الهواء، وقاوم حرارة الصحراء، وقطع مئات الكيلومترات باستخدام طاقة البطارية عبر الطرق السريعة.

وفي أول رحلة لها من سيندلفينجن بألمانيا إلى كاسيس بفرنسا في عام 2022، قطعت Vision EQXX مسافة قدرها ألف كم، مع أن الكفاءة كانت أقل نسبيًا عند 11.4 كم لكل كيلوواط.

كما انتقلت السيارة في وقت لاحق من العام نفسه من شتوغارت إلى سيلفرستون، وقطعت 1200 كم بشحنة واحدة، بمتوسط قدره 12 كم لكل كيلوواط.

ويتمتع نموذج المدى الطويل من سيارة الدفع الرباعي Model 3 من تسلا بكفاءة قدرها 6 كم لكل كيلوواط.

وتتميز سيارة تسلا بالديناميكية الهوائية في حد ذاتها، مع أنها لا تحتوي أيًا من القطع الهوائية الإضافية الموجودة في Vision EQXX.

وتتميز سيارة مرسيدس بأنها زلقة للغاية، إذ يبلغ معامل السحب مقدار 0.17، وهو أفضل من أي سيارة سيدان.

كما أنها تحصل على قسم خلفي انسيابي مع جناح هوائي إضافي في الجهة السفلية للمصد الخلفي يمتد للخارج بعيدًا عن الجسم لجعل خروج الهواء من الهيكل السفلي سلسًا قدر الإمكان.

وصنعت مرسيدس سيارتها من مواد لا تراها عادة في السيارات التجارية، مثل البلاستيك المقوى بألياف الكربون الذي يوفر الوزن.

وبلغ متوسط الكفاءة 68.7 كم في الساعة، مما يوفر 120 كم في اللتر.

وقالت مرسيدس إن مكيف الهواء كان قيد التشغيل على طول الطريق، كما أن المضخة الحرارية المتعددة المصادر قللت من فقدان الطاقة.

وتتمتع Vision EQXX ببطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط بناءً على معمارية قدرها 900 فولط.

وقال ماركوس شيفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مرسيدس: “تواصل Vision EQXX تقديم بيانات قيمة للتطوير المستمر لتقنيات الكفاءة الكهربائية المتقدمة. تعمل جميع الأنظمة بصورة مثالية في الصحراء، وتتعامل مع التحديات بسهولة، مثل درجات الحرارة والغبار. يعد هذا دليلًا على أن القيادة الكهربائية أصبحت جاهزة للأسواق العالمية”.

وأشارت مرسيدس إلى أن Vision EQXX هي مفهوم قريب من مرحلة الإنتاج، إذ تعاين الشركة النموذج المعتمد على الجيل التالي من منصة MMA.