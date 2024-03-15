مبيعات هواوي العالمية تتجاوز 9 مليارات دولار في 2023

عقدت شركة هواوي “مؤتمر الشركاء” لعام 2024 الذي يمتد ليومين في مدينة شنجن الصينية، حيث استعرض المسؤولون التنفيذيون بالشركة إنجازات الشركة في عام 2023، وفي مقدمتها ارتفاع حصيلة إيرادات مبيعات الشركة عالميًا، إذ تجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار أمريكي خلال العام السابق.

وألقى المدير العام لشركة هواوي، وانغ تاو، كلمته في المؤتمر قائلًا إن الشركة مرت بالعديد من التحديات والصعوبات فيما سبق، وبذلت الكثير من العمل الشاق حتى تعود العمليات لطبيعتها، وتصبح الأمور أكثر استقرارًا.

وأشار تاو أيضًا إلى أن إيرادات المبيعات العالمية للشركة زادت بمعدل قدره 9%، وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال لشركة هواوي بنسبة قدرها 25%.

وعلى صعيد آخر، واصلت الشركة الاستثمار والاهتمام بمجال البحث والتطوير، إذ خصصت الشركة أكثر من 20% من إيراداتها لمجال البحث والتطوير، لتكون بذلك من الشركات الخمسة الأكثر استثمارًا في ذلك المجال على مستوى العالم في 2023، وتنوي الشركة زيادة استثمارها في البحث والتطوير من أجل تحقيق الاستقرار في أعمال الشركة ومبيعاتها، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين في الشركة.

وأفاد الرئيس المناوب لشركة هواوي بعزم الشركة على الاعتناء بالطاقة الرقمية والأعمال السحابية، بالإضافة إلى تبسيط إدارة ميزانيتها لتحقيق نمو أفضل من ذي قبل، والحفاظ على مكانة الشركة في السوق العالمية.

وواجهت الشركة الصينية كثيرًا من التحديثات خلال السنوات الأخيرة، بسبب العقوبات المفروضة عليها من الحكومة الأمريكية، التي حرمتها التعامل مع الشركات الأمريكية والاستفادة من خدماتها ومنتجاتها والوصول إلى الرقاقات الحديثة.