مايكروسوفت تستعد لإطلاق أوفيس 2024

أعلنت مايكروسوفت أن إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من مجموعة التطبيقات الإنتاجية أوفيس 2024 سيدخل مرحلة المعاينة التجارية بدءًا من الشهر المقبل وسيكون متاحًا بصورة عامة في وقت لاحق من هذا العام.

وتطلق الشركة أيضًا أوفيس 2024 في وقت لاحق من هذا العام، وهو إصدار جديد من أوفيس المحلي للمستهلكين، ويأتي هذا الإصدار مع خمس سنوات من الدعم ونموذج الشراء لمرة واحدة التقليدي.

وأظهرت لقطات الشاشة المسربة في شهر نوفمبر 2023 أن مايكروسوفت كانت تختبر داخليًا أوفيس 2024، وأكدت مايكروسوفت الآن تطويرها أوفيس 2024 لكل من الشركات والمستهلكين.

ويحتوي إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 القادم مزايا أقل من مجموعة تطبيقات Microsoft 365 مع تحسين المزايا المضافة إلى الإصدارات السابقة.

وتشمل التحسينات الملحوظة في إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 الأداء المحسن والأمان وإمكانية الوصول عبر المنصة وخيارات إنشاء الاجتماعات الموسعة وإمكانيات البحث المحسنة في أوتلوك، إلى جانب العديد من الإضافات إلى إكسل، مثل المخططات الديناميكية والمصفوفات.

ومن المهم ملاحظة أن إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 لن يتضمن Microsoft Publisher، وهو التطبيق الذي تعتزم مايكروسوفت إيقافه قريبًا، أو تطبيق تيمز المتوفر بصفته تطبيقًا منفصلًا قابلًا للتنزيل.

وقالت مايكروسوفت: “يقدم إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 العديد من التحسينات المهمة مقارنةً بإصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2021، مع أنه لن يقدم الإمكانات المستندة إلى السحابة لتطبيقات Microsoft 365، مثل التعاون في الوقت الفعلي والأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في وورد وإكسل وبور بوينت، أو إمكانات الأمان والامتثال المدعومة بالسحابة”.

ويحتفظ إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 بنموذج الترخيص الدائم القائم على الجهاز، والمدعوم بمدة دعم تمتد لخمس سنوات.

ويتماشى هذا مع الإصدار القادم من إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من ويندوز 11، المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

وتعمل الشركة أيضًا على تسهيل نشر كل من تطبيقات إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس و Microsoft 365 عبر الأجهزة المختلفة داخل المؤسسات، مع الاستفادة من أدوات النشر نفسها.

ويدعم إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من أوفيس 2024 الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز 10 و إصدار قناة الخدمة الطويلة المدى من ويندوز 10، باستثناء أجهزة Arm التي تتطلب نظام التشغيل ويندوز 11.

كما تعتزم مايكروسوفت طرح أوفيس 2024 للمعماريتين 32 بت و 64 بت، وهناك إصدارات لأنظمة ويندوز وماك للعملاء التجاريين والمستهلكين.