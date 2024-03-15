لينكدإن تتيح للعلامات التجارية رعاية أي منشور

وسعت لينكدإن إعلانات Thought Leader لتشمل نسختها من ترويج المحتوى ذي العلامة التجارية، وذلك من خلال السماح للشركات بترويج المحتوى من أي مستخدم، وليس فقط موظفيها.

وكان بإمكان العلامات التجارية في السابق استخدام إعلانات Thought Leader لتحويل المنشورات من الموظفين المعتمدين في المؤسسة إلى عروض ترويجية.

وأصبح الآن لدى الشركات خيار الترويج للمشاركات من غير الموظفين أيضًا. ويعزز نشر الأفكار والخبرات من الأشخاص غير الموظفين في الشركة سمعة العلامة التجارية ومصداقيتها.

ويمكن للعلامة التجارية إعداد إعلان Thought Leader من خلال تسجيل الدخول إلى مدير الحملة Campaign Manager المتضمن أدوات بحث مخصصة لتسهيل عمليات الترويج من خلال البحث عن شخص بالاسم من الدرجة الأولى أو الثانية، أو إدخال رابط المحتوى المراد رعايته.

وتعرض نتائج البحث قائمة بالمشاركات من هذا العضو يمكن للعلامة التجارية رعايتها.

ويتلقى منشئ المحتوى إشعارًا عندما تختار شركةٌ ما منشورًا لرعايته يطالبه بالموافقة على الطلب أو رفضه، وذلك من أجل منع سوء الاستخدام أو الترويج غير المصرح به. ويستطيع منشئ المحتوى إلغاء الاشتراك في العروض الترويجية للعلامة التجارية.

وفي حال كانت الشراكة منطقية، ولم يكن لدى منشئ المحتوى مشكلة في استخدام العلامة التجارية لتعليقاته، فإن العلامة التجارية تستطيع الآن تحويل الشهادات والمراجعات والتعليقات وأي صورة أو منشور فيديو إلى منشور مروج.

وتتوفر إعلانات Thought Leader لحملات الوعي بالعلامة التجارية أو حملات التفاعل من أجل نشر الصور الفردية أو مقاطع الفيديو فقط، لذلك لا يمكن استخدام التحديثات النصية المباشرة أو استطلاعات الرأي أو تحميلات PDF بنمط عرض الشرائح في هذه المرحلة.

وأوضحت لينكدإن أن إعلانات Thought Leader للأعضاء من غير الموظفين ستكون متاحة عالميًا بحلول نهاية شهر مارس.

وقالت المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت: “يقول ما يقرب من 73 في المئة من صناع القرار إن محتوى Thought Leader للمؤسسة يعد بمنزلة أساس جدير بالثقة لتقييم قدراتها وكفاءاتها من المواد التسويقية وأوراق المنتجات”.

وأضافت لينكدإن: “توسيع تنسيق إعلانات Thought Leader لتمكين العلامات التجارية من إبراز أصوات خارج موظفيها يمنح تلك العلامات التجارية طريقة جديدة للوصول إلى جمهورها المستهدف بالمعلومات ذات الصلة، مثل شهادات العملاء”.