كيف تفوقت شاومي على آبل في قطاع السيارات الكهربائية؟

أعلنت شركة آبل في نهاية الشهر الماضي تخليها عن مشروعها لتطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة، وذلك بعد جهد استمر عقدًا من الزمن، وكان يُنظر إلى هذا المشروع على أنه واحد من أكثر المشاريع طموحًا في تاريخ آبل.

ولكن هذا الشهر من المقرر أن تفعل شركة (شاومي) Xiaomi الصينية ما لم تستطع شركة آبل أن تفعله، إذ أعلنت شاومي خططها لبدء بيع سيارتها الكهربائية الجديدة (SU7) في يوم 28 من مارس الجاري في عشرات المدن في جميع أنحاء الصين.

وأوضحت شاومي أن اسم (SU7) يشير إلى مصطلح (فائقة السرعة) Speed Ultra، إذ يمكن أن تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.78 ثانية.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا استثنائيًا بالنسبة لـ (لي جون)؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاومي، إذ تمكن من طرح سيارة شاومي الكهربائية للبيع بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان شركته دخولها سوق المركبات الكهربائية، في حين لم تتمكن شركة آبل من القيام بذلك على مدار عشر سنوات.

تشتهر شركة شاومي ببيع الهواتف الذكية، مثل شركة آبل، وفي الصين، تمتلك شركة شاومي حصة تبلغ 13.8% من سوق الهواتف الذكية، مما يجعلها خلف شركة آبل التي تبلغ حصتها 15.7% هذا العام، وفقًا لبيانات شركة (Counterpoint Research).

لذا يجدر بنا أن نتساءل كيف تمكنت شركة شاومي من تصنيع سيارتها الكهربائية خلال 3 سنوات فقط، في حين أمضت شركة آبل عقدًا من الزمن وأنفقت مليارات الدولارات في محاولة القيام بذلك، ولم تنجح في النهاية!

تكمن إجابة هذا السؤال في كيفية قيام الشركة ببناء سيارة، عندما بدأت شركة آبل العمل منذ عقد من الزمن تقريبًا، كان هناك نهجان رئيسيان لتطوير سيارة كهربائية ذاتية القيادة، وهما:

وبطبيعة الحال، اختارت شركة آبل النهج الثاني، وكانت تلك هي المشكلة، إذ اعتقدت الشركة على مدار 10 سنوات أنها يمكن أن تحل مشكلة القيادة الذاتية الكاملة التي لا تزال صناعة السيارات تكافح من أجل حلها حتى اليوم، كل ذلك مع تقديم تصميم مبتكر. وقد ثبت أن هذا التحدي صعب للغاية بحيث لم تتمكن حتى شركة آبل من التغلب عليه.

ففي 2014، كانت آبل تحقق نجاحًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب، كما كانت تستعد لإطلاق أحدث منتجاتها، وهي ساعتها الذكية (Apple Watch)، التي اعتقدت وقتها أنها ستسحق سوق الساعات السويسرية.

أرادت آبل أن تفعل الشيء نفسه في سوق السيارات، مع وضع نقطة مهمة في الحسبان، وهي: ما الفائدة من تقديم نسخة طبق الأصل من سيارة تسلا؟ لن يقلب هذا صناعة السيارات رأسًا على عقب. ولكن كان يمكن لمثل هذه السيارة أن تعكس مهارات آبل في التصميم وأن تكون متكاملة تمامًا مع منظومة الشركة لربط منتجاتها ببعضها.

بحلول الوقت الذي أدركت فيه آبل خطأها قبل بضع سنوات، كان الوقت قد فات، إذ ركزت جميع أعمال التصميم في سيارة لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، كما أنفقت الشركة مليارات الدولارات في تطوير نظام قيادة ذاتية من المستوى الخامس، وهو أعلى مستوى من القيادة الذاتية. لذلك لم يكن هناك مجال للتراجع.

وقد صرح شخص مشارك في عملية صنع القرار داخل آبل لوكالة بلومبرغ، بأن الأمر بدا كما لو أن شركة آبل حاولت تخطي جميع طرز آيفون الأولية لتقفز مباشرة إلى طراز iPhone X، فبدلًا من تقديم سيارة كهربائية جيدة بما فيه الكفاية، تمتاز بواجهة آبل التي يعشقها عملاؤها، وتصميم داخلي وخارجي أنيق من (جوني إيف) Jony Ive، المصمم البريطاني المسؤول عن التصاميم الرائدة والمميزة لأجهزة آبل، راهنت الشركة بكل شيء على الخيار الخطأ، وهو: القيادة الذاتية.

كانت هناك أيضًا مشكلات كبيرة أخرى، تشمل: تكلفة المشروع وسعر البيع الباهظ، بالإضافة إلى هوامش الربح الضئيلة جدًا (أو المعدومة) التي قد تحققها السيارة، وفي النهاية كل هذا تفاقم بسبب التردد بين فريق إدارة آبل وتحديات الإنتاج المتأصلة في تصنيع السيارة.

إذ تحفّظ عدد من المديرين في الشركة على المشروع، ولكن (تيم كوك) المدير التنفيذي للشركة وافق على بدء العمل بتطوير السيارة تخوفًا من رحيل عدد كبير من المهندسين للانضمام إلى تسلا.

ومن اللحظة الأولى، أثارت رؤية آبل للمشروع، انقسامًا كبيرًا بين المديرين في الشركة، فقد كان (ستيف زاديسكي) مدير قطاع تطوير السيارات في عام 2014 مؤيدًا لفكرة تقديم سيارة منافسة لسيارات تسلا، وفي الوقت نفسه؛ أيد (جوني إيف) مدير قطاع التصميم – الذي استقال من منصبه في عام 2019 – فكرة تطوير سيارة تنافس رؤية شركة Waymo، التي تملكها جوجل، بحيث تكون السيارة مصممة لتقود نفسها ذاتيًا بنحو كامل.

ومع هذا الاختلاف؛ واجه المشروع عقبة أخرى في عام 2016، عندما استقال زاديسكي، وشغل منصبه (بوب مانسفيلد)؛ مدير قطاع تطوير حواسيب ماك، وتغيرت معه الرؤية لتركز في تطوير نظام برمجي متكامل للقيادة الذاتية، وليس سيارة كاملة.

وبعد ذلك بمدة قصيرة، ضمت آبل المهندس دوج فيلد، المسؤول السابق في شركة تسلا عن فريق تطوير نظامها للقيادة الذاتية (Autopilot)، وقد ظل يرأس فريق تطوير سيارة آبل حتى عام 2021، عندما قررت آبل تغيير رؤيتها مرة أخرى، والعودة إلى الفكرة الأولى المتمثلة في تطوير سيارة متكاملة، وعندها تولى كيفن لينش، وهو مدير قطاع تطوير ساعات آبل، مسؤولية الإشراف على فريق تطوير السيارة.

وبمرور الوقت؛ وصل فريق آبل لتطوير سيارتها إلى نحو 2000 موظف، باستثمارات خرافية، إذ اعتمدت آبل على جذب خبرات في مجالات متعددة خاصة في مجال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وضمت الشركة إلى المشروع، مهندسين سابقين من ناسا، وآخرين عملوا على تطوير سيارات في شركة (بورشه) الألمانية.

أفاد تقرير من صحيفة نيويورك تايمز أن آبل أنفقت ما يزيد على 10 مليارات دولار خلال العقد الأخير على مشروع تطوير سيارتها الكهربائية قبل إلغائه. وأشار التقرير إلى أن آبل أنفقت تلك الأموال على البحث والتطوير، بالإضافة إلى دفع مستحقات الآلاف من مهندسي الشركة وخبراء السيارات الذين عملوا في المشروع، إذ وصل عدد الموظفين في هذا المشروع إلى 2000 موظف.

وقد أشارت تقارير عدة إلى أن آبل نقلت عددًا كبيرًا من موظفي هذا المشروع بعد إلغائه إلى قسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا المجال منذ نهاية عام 2022.

وقد أشار عدد من الموظفين الحاليين في آبل إلى أن الشركة ستستفيد مما حققه فريق سيارتها المفكك، من خلال خبراته في مجال التعلم الآلي، وذلك على مستوى تطوير العديد من المنتجات المستقبلية التي تعمل عليها الشركة، مثل: سماعة Airpods المزودة بكاميرا وقدرات ذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى نظارات للواقع المعزز، وروبوتات ذكية.

شارك (لي جون) في شهر ديسمبر الماضي تجربته في قيادة 100 سيارة للتعلم من نقاط القوة في كل منها، واكتساب الخبرة التي شعر أنها ضرورية لبناء سيارة تنافسية، ويبدو أن هذا الجهد قد أتى بثماره، إذ يمكن لسيارة شاومي (SU7) الانتقال من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.78 ثانية فقط.

