فولكس فاجن تكشف عن ID.7 GTX Tourer

كشفت فولكس فاجن عن ID.7 GTX Tourer، وهي سيارة كهربائية تأتي لتحل محل سيارة Golf R الأسطورية باعتبارها أقوى نموذج طويل السقف في تشكيلة الشركة المصنعة الألمانية.

وتتميز ID.7 GTX Tourer بمحرك مزدوج ونظام دفع رباعي يوفر قوة قدرها 335 حصانًا.

ويوفر المحرك الخلفي الجزء الكبير من تلك القوة، إذ إنه يقدم قوة قدرها 282 حصانًا، في حين يضيف المحرك الأمامي قوة قدرها 107 أحصنة.

ويتيح هذا النظام الطاقة عند الطلب، إذ يكون المحرك الأمامي جاهزًا للعمل فورًا لمواكبة الأوقات التي تحتاج فيها إلى دفعة إضافية من التسارع أو عندما تنزلق العجلات الخلفية.

وقال كاي جرونتز، رئيس التطوير التقني في فولكس فاجن: “تمهد ID.7 GTX Tourer الطريق لنوع جديد من التنقل الرياضي من خلال الجمع بين المساحة الواسعة والأداء الرياضي للسيارة”.

وزادت فولكس فاجن أيضًا قدرة القطر لسيارة ID.7 GTX Tourer إلى 1400 كغ، وهو ما يزيد بكثير على الحد البالغ قدره 1000 كغ لنسخة الدفع الخلفي ذات المحرك الواحد من ID.7 Tourer.

وحصلت ID.7 GTX Tourer على بطارية بقوة قدرها 86 كيلوواط، مع أن مدى القيادة أصبح أقصر قليلًا من سيارة ID.7 Tourer.

ويعني الشحن السريع بالتيار المستمر بسرعات تصل إلى 200 كيلوواط شحنًا من 10 في المئة إلى 80 في المئة في أقل من نصف ساعة.

ولم تصدر فولكس فاجن بعد أرقام الأداء الرسمية، مع أنه من المفترض أن تتسارع هذه السيارة الكهربائية من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في أقل من 6 ثوانٍ.

وزودت فولكس فاجن سيارة ID.7 GTX Tourer بمصدات قوية، ولمسات سوداء لامعة متباينة، وعجلات قياسية بقياس قدره 20 بوصة أو عجلات اختيارية بقياس قدره 21 بوصة.

وتتميز المقصورة بلمسات حمراء وشعارات GTX على المقاعد وعجلة القيادة. وتأتي ID.7 GTX Tourer بتصميم داخلي فسيح وسعة تحميل كبيرة مثل سيارة ID.7 Tourer.

وتوفر السيارة 605 لترات من مساحة التخزين في حال رفع المقاعد الخلفية، وتزيد سعة التخزين إلى 1714 لترًا مع طي المقاعد إلى الجهة السفلية.

وكما هو الحال في نموذج ID.7 Tourer، يمكنك أيضًا إضافة فتحة سقف بانورامية اختيارية تتحول من معتمة إلى شفافة بلمسة زر واحدة.

وليس لدى فولكس فاجن حاليًا أي خطط لجلب هذه السيارة إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تصل ID.7 GTX Tourer إلى صالات العرض الأوروبية هذا الربيع.