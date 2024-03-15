فولكس فاجن تعلن سيارتها الكهربائية ID.3 GTX

أعلنت فولكس فاجن سيارة الهاتشباك الكهربائية ID.3 GTX، وهي نسخة رياضية من سيارة الهاتشباك الصغيرة الشهيرة للعلامة التجارية ID.3.

ويأتي الإطلاق في إطار توسيع الشركة لمجموعتها من السيارات الكهربائية الرياضية.

وبالاعتماد على نجاح ID.3، فإن ID.3 GTX تعد بتجربة قيادة ديناميكية مع مجموعة نقل حركة معززة وبعض تعديلات التصميم.

ويوجد في قلب سيارة فولكس فاجن ID.3 GTX محرك كهربائي متزامن دائم مثبت في الخلف.

ويولد هذا المحرك قوة قدرها 282 حصانًا و 545 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتحصل على قوة قدرها 322 حصانًا في حال اختيار طراز ID.3 GTX Performance، مما يجعل مجموعة نقل الحركة أقوى محرك كهربائي فردي في تشكيلة فولكس فاجن.

ويعني إنتاج 545 نيوتن متر من عزم الدوران تسارعًا فوريًا، إذ تستطيع ID.3 GTX التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في ست ثوانٍ فقط، في حين يصل طراز ID.3 GTX Performance إلى السرعة نفسها في 5.6 ثوانٍ.

وتتمتع ID.3 GTX و ID.3 GTX Performance بسرعات محددة إلكترونيًا قدرها 180 كم في الساعة و 200 كم في الساعة على التوالي.

وفي ظل وجود بطارية بقوة قدرها 79 كيلوواط تدعم ما يصل إلى 175 كيلوواط من الشحن السريع بالتيار المستمر، فإن ID.3 GTX تستطيع قطع مسافة قدرها 600 كيلومتر، ويمكن شحن البطارية من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال 26 دقيقة تقريبًا.

وتتميز ID.3 GTX بتصميم رياضي مقارنةً بتصميم ID.3 للتعبير عن هدف الأداء. وزودت فولكس فاجن الواجهة الأمامية للسيارة بمصد معاد صياغته مع مداخل هواء كبيرة ومصابيح جديدة من نوع LED.

ويأتي الجناح الخلفي الموزع للهواء باللون الأسود، بالإضافة إلى إطارات النوافذ وأغطية المرايا والعتبات الجانبية، وتعتمد ID.3 GTX على مجموعة مختارة من العجلات بقياس قدره 20 بوصة لإضافة الطابع الرياضي.

وتتميز المقصورة بمقاعد أمامية محيطية وألوان حمراء في جميع الأنحاء وعلامة GTX التجارية.

وأضافت فولكس فاجن شاشة بقياس قدره 12.9 بوصة لنظام المعلومات والترفيه بدلًا من الشاشة القديمة التي كانت تأتي بقياس قدره 10 بوصات.