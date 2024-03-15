جوجل توفر يوتيوب بريميوم في 3 دول عربية

أعلنت جوجل إتاحة الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم في 3 دول عربية لم يكن متوفرًا فيها، وهي ليبيا والمغرب واليمن.

وأطلقت جوجل خدمتها في دول أخرى، مثل أذربيجان وكازاخستان وتنزانيا وأوغندا وزيمبابوي.

وباتت خدمة يوتيوب بريميوم متاحة في معظم الدول العربية، لكنها ما زالت غائبة عن دول بعينها حتى الآن، مثل السودان وفلسطين وموريتانيا والصومال.

وتسعى جوجل إلى زيادة عدد مشتركي منصتها المأجورة بإتاحتها في المزيد من الدول حول العالم، إذ تتوفر الخدمة في ما يزيد على 100 دولة العالم.

ووصل عدد المشتركين في خدمتي يوتيوب بريميوم وميوزك إلى ما يزيد على 100 مليون مشترك، وفقًا لما أعلنته جوجل في شهر نوفمبر الماضي.

وتتيح الخدمة إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب دون إعلانات، وكذلك تحميلها ومشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت، وأيضًا إمكانية تشغيلها في الخلفية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وتطرح جوجل الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميوم في مقابل 14 دولارًا أمريكيًا للأفراد، و 23 دولارًا أمريكيًا للعائلات حتى 5 أفراد معًا، وقد تختلف الأسعار من دولة إلى أخرى، ويمكن للطلاب الحصول على حسم كبير عند تقديم بطاقة الهوية الخاصة بالمؤسسة التعليمية التي ينتمون إليها.

وكانت جوجل قد رفعت أسعار الاشتراك في الخدمة خلال عام 2023 الماضي في العديد من الدول حول العالم، في حين شهدت بعض الدول زيادة طفيفة أو بقيت على حالها دول زيادة، إذ تخصص الشركة أسعار خدماتها وفقًا لكل دولة.