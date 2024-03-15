جوجل تعقد مؤتمر المطورين منتصف مايو المقبل

أعلنت جوجل رسميًا أنها ستعقد مؤتمر المطورين الخاص بها لهذا العام I/O 2024 منتصف شهر مايو المقبل.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي، فإن مؤتمر Google I/O 2024 سيكون في الغالب حدثًا عبر الإنترنت فقط، مع وجود “جمهور مباشر صغير”، إذ سيتعين على معظم الأشخاص مشاهدة الخطاب الرئيسي مباشرةً، بالإضافة إلى الجلسات وحلقات النقاش الأخرى عبر الإنترنت.

وقالت جوجل عبر مدونتها الرسمية الموجهة للمطورين إن الحدث سيتضمن “أكثر من 100 جلسة وورشة عمل وتدريبات برمجية وعروض توضيحية”، كما ستكون الأحداث والجلسات متاحة للمشاهدة عبر الموقع بعد انتهاء المؤتمر.

وفيما يتعلق بما ستقدمه جوجل خلال مؤتمرها المنتظر، فما زال ذلك غامضًا، ولم تكشف الشركة شيئًا بشأنه، ويشير منشور في مدونة جوجل الرسمية إلى ما تطلق عليه الشركة اسم “عصر Gemini”، في إشارة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لذا يمكن توقع الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن خطط الشركة لمشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بنظام أندرويد 15 القادم.

ومن المتوقع أيضًا إعلان جوجل بعض الأجهزة الجديدة مثل هاتف بكسل 8a المنتظر، وهو إصدار سيكون رخيص الثمن نسبيًا من سلسلة هواتف بكسل الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تحديث جهاز Chromecast.

وبات اتجاه كثير من الشركات إلى إقامة الأحداث والفاعليات الخاصة بها عبر الإنترنت أمرًا رائجًا منذ جائحة كورونا، وباتت تفضله بعض الشركات على إقامة الأحداث الصحفية التقليدية التي تُدعى إليها وسائل الإعلام المختلفة.