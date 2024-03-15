تيك توك تساعد المبدعين في تحديد الموضوعات الشائعة

طرحت تيك توك ميزة جديدة تسمى رؤى بحث منشئي المحتوى Creator Search Insights، مما يسمح لمنشئي المحتوى بتتبع مصطلحات البحث الشائعة عبر المنصة.

ويمكن الوصول إلى الميزة من خلال التطبيق عبر البحث عن Creator Search Insights، وتهدف الميزة إلى تزويد المبدعين برؤى قيمة لإلهام عملية إنشاء المحتوى وتعزيزها.

ويساعد إنشاء محتوى شائع في تعزيز الظهور ومدى الوصول عبر تيك توك خاصةً إذا كان هناك طلب نشط لهذا المحتوى، ويعزز هذا الطلب المتزايد أيضًا احتمالية تفاعل المستخدمين مع المحتوى.

ويمكن باستخدام هذه الميزة تصفية مواضيع البحث حسب “المحتويات الشائعة” أو “من أجلك”.

ويعرض خيار “المحتويات الشائعة” عمليات البحث الشائعة عبر التطبيق، في حين يعرض خيار “من أجلك” عمليات البحث ذات الصلة بمحتواك.

وعند تحديد أي من الخيارين، ترى قائمة بالمصطلحات الأكثر شيوعًا التي بُحث عنها، بالإضافة إلى النسبة المئوية لشعبيتها. ويمكنك أيضًا حفظ مصطلحات البحث هذه.

وتسلط Creator Search Insights الضوء على الموضوعات التي يبحث عنها بصورة متكررة، والتي يمكن لمنشئي المحتوى تنظيمها حسب الفئة، مثل السياحة والرياضة والعلوم، أو تخصيصها حسب نوع المحتوى باستخدام خيار “من أجلك”.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى تصفية موضوعات “فجوة المحتوى”، وهي الموضوعات التي يبحث عنها بصورة كبيرة مع أنها تتضمن عددًا قليلًا نسبيًا من مقاطع الفيديو التي تغطيها عبر تيك توك.

ومن أجل تأكيد أهمية مزايا البحث في تيك توك، تبدأ المنصة بحساب قيمة البحث في برنامج مكافآت منشئي المحتوى.

ويعني هذا أن إنتاج محتوى مرتبط بموضوعات البحث الشائعة يعزز قيمة البحث لمحتوى منشئي المحتوى، مما قد يؤدي إلى زيادة المكافآت والتقدير.

وتعرض تيك توك الآن رؤى البحث مباشرة في التطبيق، وتربط أفضل مقاطع الفيديو ذات التصنيف، مما يوضح أن المنصة تأخذ البحث على محمل الجد.

وأكدت تيك توك عزمها إضافة Creator Search Insights مباشرةً إلى أدوات منشئي المحتوى ضمن قائمة الإعدادات.

وقالت تيك توك في بيان: “بفضل هذه الرؤى، يمكن للمبدعين الحصول على الإلهام للمحتوى، وتصميم إستراتيجياتهم الإبداعية لتلبية اهتمامات الجمهور، وإنشاء محتوى يرغب الناس في رؤية المزيد منه. نأمل أن تساعد الميزة المبدعين في إنشاء محتوى ذي صلة بالباحثين”.