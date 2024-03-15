بروتون تطلق رسميًا تطبيقها للبريد الإلكتروني

تواصل بروتون Proton بناء محفظتها، وهي شركة سويسرية تركز على الخصوصية وتقدم مجموعة متنوعة من أدوات الإنترنت، مثل البريد والتقويمات والتخزين السحابي ومدير كلمات المرور.

وأصبح تطبيق البريد الإلكتروني من الشركة لنظامي التشغيل ويندوز وماك خارج الإصدار التجريبي، وهو متاح الآن لجميع مستخدميها الذين يدفعون.

وكانت الادعاءات السابقة تشير إلى أن التطبيق قد يكون متاحًا في أوائل عام 2024 لجميع مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني من بروتون، مع أن الشركة قررت قصره على المستخدمين الذين يدفعون.

وفي الوقت نفسه، أطلقت بروتون أيضًا تطبيقها لمستخدمي لينكس بصفته نسخة تجريبية.

ويأتي تطبيق خدمة البريد الإلكتروني المشفرة بعد نحو ثلاثة أشهر من ظهوره أول مرة في النسخة التجريبية.

وقالت الشركة: “بعد الاستجابة الإيجابية للغاية خلال المرحلة التجريبية، قررنا إبقاء التطبيق حصريًا للمشتركين المميزين لضمان أفضل جودة للخدمة، نظرًا لمتطلبات البنية التحتية والصيانة الكبيرة”.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة البريد الإلكتروني من الشركة كانت متاحة لمستخدمي أجهزة الحواسيب منذ بداية الشركة من خلال المتصفح ومن ثم عبر جسر يتيح الوصول إلى الخدمة من خلال التطبيقات التابعة لجهات خارجية، مثل آبل ميل وأوتلوك، مع أن الخدمة تقدم الآن تطبيقًا مخصصًا لنظامي التشغيل ويندوز وماك.

ويعني هذا أنه يمكن تخزين رسائل البريد الإلكتروني مؤقتًا والوصول إليها في حال عدم الاتصال بالإنترنت، في حين يمكن للمستخدمين التحويل إلى Proton Mail مباشرةً من منصة MacOS أو قائمة ابدأ في ويندوز.

وعلاوة على ذلك، يوفر التطبيق الجديد أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمة التقويم المشفرة من بروتون.

ومن وجهة نظر بروتون، فإن إبقاء التطبيق خلف نظام الاشتراك المدفوع قد يكون وسيلة جيدة لتحفيز الاشتراكات المتميزة، لأنه منتج يقدره الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية وقد يكونون على استعداد للدفع مقابله.

ويمكن لجميع المستخدمين تجربة التطبيق بصفته نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، وبعد ذلك يجب عليهم الاشتراك في إحدى خطط الشركة المتميزة التي تكلف ما بين 8 يورو و 13 يورو شهريًا، اعتمادًا على المدة التي يرغبون في الالتزام بها.

وتفتح هذه الخطط أيضًا جميع القيود المفروضة على منتجات بروتون الأخرى، وهي تشمل التخزين السحابي وشبكة VPN وإدارة كلمات المرور.