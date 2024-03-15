“إي آند الإمارات” و”الياه سات” تتعاونان لتوفير مزايا الاتصالات الفضائية عبر الهواتف الذكية

وقعت إي آند الإمارات مذكرة تفاهم مع شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح إي آند الإمارات بموجبها أول مشغل اتصالات يتعاون مع شركة (الياه سات) في إطار إستراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D).

ويشمل التعاون تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لتمكين مستخدمي الهواتف الذكية من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء في إجراء المكالمات الصوتية والرسائل النصية واستخدام البيانات.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال مسعود شريف محمود؛ الرئيس التنفيذي لشركة (إي آند الإمارات): “تفتح هذه الشراكة مع الياه سات حقبة جديدة من الاتصال العالمي. وتعتز (إي آند الإمارات) بأن تكون أول مشغل اتصالات ينضم إلى إستراتيجية (الياه سات) للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، بالإضافة إلى تسخير قدراتنا الشبكية المتطورة لتعزيز مرونة الاتصال في أي وقت ومكان. كما تُعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة نحو سد الفجوة الرقمية وتحقيق رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بمستقبل قطاع الاتصالات نحو آفاقٍ جديدة”.

ومن جانبه؛ قال علي الهاشمي؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة (الياه سات): “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع إي آند الإمارات، مشغل الاتصالات العالمي الرائد، حيث تُعدّ هذه الاتفاقية واحدة من مجموعة اتفاقيات نعمل على إتمامها مع الشركات الرئيسية في القطاع كجزء من إستراتيجية (الياه سات) للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، بالإضافة إلى فتح باب الحوار حول العديد من المجالات التي نسعى إلى التعاون فيها مستقبلاً، والتي تتضمن تطوير إستراتيجيتنا الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية”.

ستعمل الشركتان على توحيد جهودهما في إطار نظام الياه سات للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) على المدار المنخفض (Low Earth Orbit)، الذي صُمم لتوفير اتصال سلس – بما يشمل: المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبيانات – عبر الهواتف الذكية وتوفير مستويات غير مسبوقة من مرونة الاتصال وسهولة الوصول للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ويُعد هذا التعاون أحدث خطوة في تنفيذ إستراتيجية الياه سات للاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) التي تسعى إلى تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء في جميع أنحاء العالم.